長青保險邱文齢：2023紅藍卡概觀選擇

長青保險負責人邱文齢主講「2023紅藍卡概觀選擇」。（記者楊青/攝影）

長青保險邱文齢（Wenling Antoine）22日在世報銀髮樂齡展主講「2023紅藍卡概觀選擇」，為年長者選擇最適合自己的健保 方案，幫助解決晚年健康問題。

邱文齢擁有30多年健保及醫療管理經驗，她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。邱文齢表示，聯邦醫療管理中心為長者、中末期腎病患者和殘疾人提供多種保險選擇，包括傳統的醫療保險（Part A和B），Part C優惠保險和Part D處方藥保險。健保費 用及福利每年都有變化，年度健保更改時間為2022年10月15日至12月7日，並於2023年1月1月生效。目前加州已有超過657萬6000人參加聯邦醫療保險 （Medicare）。

她表示，關於Part C Medicare Advantage優惠保險，2023年平均保費預計下降近8%，有492個計劃可用，相比2022年選項增加7.4%；有99.3%的Medicare投保人可以享受每月零保費的Medicare Advantage優惠計劃。

Part D處方藥計劃，新的一年提供了26個獨立計劃。100%擁有獨立Medicare處方藥計劃的投保人，可能在新的一年中獲得更低保費。32%的獨立Medicare處方藥計劃的投保人將獲得額外幫助（也稱為低收入補貼，或LIS）。更多的福利還包括胰島素產品，每月限額35元，成人預防注射疫苗如帶狀皰疹，破傷風百日咳等，完全免費。