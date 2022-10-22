世報「銀髮樂齡生活展」健保娛樂資訊滿滿

洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱力參與。（記者楊青/攝影）

洛杉磯世界日報2022「銀髮樂齡生活展」，22日在洛杉磯華僑文教中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的節目吸引南加州 數百名銀髮族熱力參與，現場安排老人健康保險 及退休生活娛樂休閒資訊為主題的七場講座和十數個攤位，以及為年長者提供免費體檢和義診服務，還有500份伴手大禮包和現場大抽獎，穿插其中的歌舞和園藝娛樂節目，讓長輩們高興而來，滿載而歸。

世界日報從2019年開始舉辦的「銀髮樂齡生活展」，今年進入第三年，南加州各行各業的優質廠商踴躍參與，Brookdale Alhambra，Anthem Blue Cross/ Elevance Health，可可假期，Wellcare Health Plan，仁濟醫療，Humana（惠安納健保 ），聯合健保，Global Energy，玫瑰崗紀念公園，Pinnacle Real Estate Group，全方位免費體檢中心，Scan Health，南加州成人日間保健中心， UMEKEN，康複力， OPTN，UTBH等攤位前，從上午9時許就人群洶湧，長隊成龍。

福全健保、長青保險、中心健保、長青保險公司、Scan Health、Forest Lawn福樂紀念公園的專業菁英主講的七場專題講座，當天從上午持續到下午，提供了銀髮族如何選擇適合自己的健保計劃、2023紅藍卡概觀選擇、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的健保簡介、2023年享有更多福利最合適的保險優勢計畫、生前規畫好處知多少等與銀髮族晚年健康生活息息相關的實用資訊。南加州園藝達人許希聖則以「銀髮族居家園藝的喜樂」為主題講座壓軸，長輩們在輕鬆愉快的氛圍中圓滿渡過愉快一天。

而穿插每場講座的大抽獎和文藝表演，電視、音響、人參、電器、禮卡、現金、果苗和菜苗接連送，華裔舞蹈團和南加州多個文藝表演團體的舞蹈和歌唱表演，好戲連台，為當天活動錦上添花，長輩們紛紛竪起大拇指。