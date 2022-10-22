福全健保為亞裔量身定制

福全健保攤位諮詢者眾多。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報22日舉辦銀髮樂齡生活展，福全健保 （Clever Care）資深健保顧問Bill Kao介紹，在美國中老年民眾擁有合適醫療保險的重要性，以及福全健保竭誠服務中老年民眾，提供最適合的健保計畫。

Bill Kao介紹說，一個好的健保要有合適的醫生、醫院網路和處方藥計畫。福全健保近幾年不斷發展壯大，目前有超過50家醫療合作機構，超過1萬5000醫務人員。福全健保還推出自付額上限計畫，即超過一定數額不再多付一分錢的計畫。

Bill Kao說，福全健保另一個優勢是高額牙齒津貼，每年高達2500元，受保人可以自由決定如何使用這筆津貼，「不刪減，不更改。」還有眼睛、耳朵助聽器的津貼等。福全健保還推提供給每位會員三合一靈活使用的信用卡，每月有320元額外津貼，供受保人自由使用。

此外，福全健保推出東方醫學 和西方醫學相結合的養生療法，為華人長者量身定制醫療福利，不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還有中醫療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法，會員還可以參加太極課程，強身健體。

Bill Kao介紹說，福全健保始於亞裔社區，成長於亞裔社區，近三年來深受民眾歡迎，業績翻番，在疫情中逆勢成長。