我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳Fed緩升息 道指飆748點

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

南加富裕小城住家 今年數百萬現金珠寶被盜

記者邵敏／洛杉磯即時報導
杭廷頓灘警局防盜注意事項。（HBPD）　
杭廷頓灘警局防盜注意事項。（HBPD）　

南加入室盜竊案繼續猖獗，橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）今年至少有 20 起失竊報案，數百萬現金和珠寶被盜。警方認為，多起入室盜竊案件與一個惡名昭著的南美盜竊團夥有關。

由於竊賊鎖定富裕的杭廷頓灘市，今年至少已報告20起入室盜竊案件，整個社區處於緊張狀態。警方表示，多起盜竊案與一個南美盜竊團夥有關。

警方指出，大多數盜竊案都具有相似的特徵：盜賊租車實施盜竊，並將車停放在房屋附近；他們通常選擇從二樓的門窗闖入屋內；作案時間在周三至周日晚上 7 時到 11 時之間，確保房主不在家時進入。

Cari Casteneda 是最近一起盜竊案的受害者，她回憶自己通過監控設備看到家中被盜時的場景，稱十分恐怖。案發時，Casteneda和家人正外出度假，她的手機收到通知提醒，看到小偷正在自己家中猖狂作案，她表示當時難以置信，「三名嫌犯準備離開，他們實際上已經洗劫了我家。」當Casteneda家的警報響起時，監控視頻中可以看到這三名男子正從前門逃離，盜走價值超過 25 萬元的現金和珠寶，他們甚至直接從牆上撬走保險箱。

另一名受害者魯迪（Lisa Rudy），有一天回家後發現二樓陽台的玻璃門已完全破碎。小偷入室盜竊時，她剛離開家幾小時，嫌犯乘機偷走家中的現金、保險箱和珠寶。「知道陌生人侵入自家，並且肆意妄為，這是一種非常可怕的感覺。」魯迪說，「人們通常認為入室盜竊可能發生在凌晨 2 時或 3 時，但在這裡並非如此。當時我們離開家也許是一小時晚餐，或者一個半小時，盜賊就會乘機而入。」

杭廷頓灘警方表示，他們對最近入室盜竊案件上升感到擔憂，並採取各種措施預防。警方已在該地區放置標誌，警告小偷已處於視頻監控之下。警察增加巡邏，有時開警車有時開民用車輛，同時考慮暫時關閉一些道路，以限制附近街道上行駛的汽車數量。

為防止成為下一個作案目標，警方提醒民眾注意幾點：離開家時鎖上所有門窗和大門；打開所有外部和門廊的燈；不要在社交媒體上發布屋主不在家的信息；考慮安裝帶有聲音警告的警報系統；考慮將貴重物品存放在保險箱，或家以外的其他安全位置；最重要的是，如果發現可疑車輛或人員，最好立即報警。

被害人回家時發現二樓陽台的玻璃門已完全破碎。（KTLA5）
被害人回家時發現二樓陽台的玻璃門已完全破碎。（KTLA5）
被害人手機收到提醒，看到小偷正在自己家中猖狂作案。（KTLA5）
被害人手機收到提醒，看到小偷正在自己家中猖狂作案。（KTLA5）

保險 警察 租車

上一則

南洛警員疑似暴力執法 打鬥過程全錄

下一則

好市多限購+漲價 雞蛋供不應求信號

延伸閱讀

盜2殺人犯身分 女嫌冒領14.5萬失業金 被控重大盜竊等10重罪

盜2殺人犯身分 女嫌冒領14.5萬失業金 被控重大盜竊等10重罪
奧蒂斯位於杭市地中海風格豪宅 480萬出售

奧蒂斯位於杭市地中海風格豪宅 480萬出售
波特選連任 會爾灣華裔選民

波特選連任 會爾灣華裔選民
亞凱迪亞市公寓大火 疑人為肇禍

亞凱迪亞市公寓大火 疑人為肇禍
洛縣華人區公寓樓深夜大火被摧毀 疑是人為

洛縣華人區公寓樓深夜大火被摧毀 疑是人為
奔跑吧狗狗 洛縣到橙縣 南加8個友好沙灘

奔跑吧狗狗 洛縣到橙縣 南加8個友好沙灘

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
南加多名華人被騙到外州農場種大麻，成為人口走私受害者。（警方）

以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

2022-10-16 19:22

超人氣

更多 >
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝