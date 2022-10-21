氣象預測：南加今年暖冬乾燥

美國大部分地區將迎來一個溫暖的冬天。（國家海洋暨大氣管理局）

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)20日發佈了未來90天的天氣預測，因受反聖嬰現象(La Niña，又稱拉尼娜現象)影響，南加 地區今年冬季將比正常情況更加乾燥。

目前加州 已有約一半地區被定義為「嚴重乾旱」甚至更高等級，而反聖嬰現象將加劇加州的旱情，預計加州地區未來三個月的旱情將繼續。而在溫度方面，加州將迎來一個比正常情況更加溫暖的冬天，其中南加出現「暖冬」的幾率更大。

反聖嬰現象將把美國分成兩半，給南方帶來溫暖而乾燥氣候的同時，北方則將會經歷一個寒冷潮濕的冬天，這是因為反聖嬰現象將大氣高速氣流(Jet stream)推向北方各州和加拿大一帶。

該預測認為，今年冬季出現反聖嬰現象的機率為75%，這是連續第三年出現反聖嬰現象。自1950年以來，只出現過兩次這種罕見現象。然而，新的研究表明，由於氣候變化，反聖嬰現象將會越來越常見，全球氣候都將受此影響。

自2020年年中以來，反聖嬰現象一直是造成全球氣候異常的原因。例如今年7月至8因信風增強，熱帶太平洋地區反聖嬰現象程度增強，溫度和降水模式發生劇烈變化，導致多個地區遭受乾旱和洪水 。