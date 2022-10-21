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詐騙新套路 自稱電話公司套取個人信息

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
不少華人網友最近常收到800開頭的電信詐騙電話，來電稱自己是T-mobile或者AT&T工作人員。（讀者提供）
不少華人網友最近常收到800開頭的電信詐騙電話，來電稱自己是T-mobile或者AT&T工作人員。（讀者提供）

電話詐騙的套路層出不窮，自稱使領館人員提醒對方領取重要文件，或稱自己是快遞公司，包裏涉嫌違法被海關扣押等等。最近，又有一類自稱電話公司人員的詐騙套路盛行，有華人甚至被騙走數十萬元。

南加居民Stella最近一直接到800開頭的電話，對方竟然能講一口流利的普通話，還帶「播音腔」，自稱是T-Mobile的工作人員，並且能說出Stella的全名和信息。來電者表示，Stella在９月初辦理了一個新的電話號碼，但該名下的電話號碼在中國上海涉嫌傳播詐騙信息被舉報。Stella表示，這不是自己的電話號碼。但對方稱她的信息有可能被盜用，並準確說出了她正在使用的電話號碼。對方還稱，必須立刻聯繫國內警方，將國內警方的處理結果告知他們，否則就將她的個人信息報給聯邦調查局（FBI），屆時所有的銀行帳戶都將被關閉，通訊設備被停止使用，還會影響到個人的信用分數。

Stella揭發，對方還主動提出幫她轉接國內警方，並且提醒她用紙筆記下相關信息，開卡日期，案件號碼，開卡地點以及開卡號碼等。她將信將疑地撥通了電話，對方便要求Stella提供自己的生日資料和個人信息以便核實。由於自己說的很含糊，對方便要求她再三重複，這讓她起了疑心，於是稱信號太差，就掛了電話。

不止Stella，許多網友也表示收到過此類詐騙電話，對方的套路是聲稱信息被盜用，然後要求轉接國內警方， 再進行下一步行騙。有網友表示，自己一接到電話就說「騙子別打過來了」，對方竟然還表示，自己不是騙子，而是華盛頓總部的T-mobile工作人員，令人哭笑不得。

雖然詐騙手段並不高明，但許多網友表示自己「差點就信了」。Stella還表示，自己身邊有好幾個年長者接到這類電話都相信了，一步一步陷入詐騙套路中，有人被騙40萬元。

聯邦貿易委員會提醒，如果遇到可疑的電話詐騙案件，可以通過致電 1-877-382-4357向聯邦機構舉報，民眾還可以在線或致電 1-888-225-5322向聯邦通訊委員會報告。

詐騙 南加 華人

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