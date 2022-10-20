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洛縣最漂亮高中發生鬥毆2傷 有學生出走 要求加強安全

記者楊青/即時報導
馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）
馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）

洛杉磯聯合學區最古老的高中之一、約翰馬歇爾高中（John Marshall High School）19日下午發生校園鬥毆事件，兩名學生被刀子捅傷害。這件事導致有些學生20日（週四）在課間休息時走出校園，有些人並舉著寫著「這是新常態？」和「追究管理員責任」的標語，要求學區和學校加強校園安全管理。

鬥毆事件發生在19日下午3點30分左右，地點位於洛杉磯市Los Feliz地區的3939 Tracy St.，該地區也是馬歇爾高中的所在地。鬥毆事件發生時，學校剛剛放學不久，很多學生還在學校活動。

據洛杉磯聯合學區警方稱，兩人在打鬥中被刺傷並被送往醫院。警方表示，鬥毆時至少有三人在場，其中兩人是馬歇爾高中學生，第三人身份不明，可能不是該校學生。警方表示，目前沒有人因這次鬥毆受到拘留，現場也沒有找到武器。

馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。很多學生們對前一天發生的事情議論紛紛，要求學校採取更好的安全措施和問責制。

不少學生表示，在校園裏發生打架和傷人案，讓他們感到很不安全。學校明明規定不能携帶武器上學，但兩人卻被刀子捅傷，顯示學校的安全警衛確實存在很大漏洞。

作為洛杉磯聯合學區最古老和漂亮的高中校園之一，約翰馬歇爾高中1931年1月開校，以美國聯邦大法官約翰‧馬歇爾的名字命名，到2021年，該校共有學生2400人左右，教職員106人。

馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）
馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）
馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）
馬歇爾高中20日正常上課，洛杉磯警察局派出警車駐扎在學校門口。（李若提供）

洛杉磯 學區 警察

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