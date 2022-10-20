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遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

記者王若然陳開、朱敏梓／洛杉磯即時報導
各式美食自助餐。（王女士提供）
各式美食自助餐。（王女士提供）

在物價飛漲，疫情未消的今天，外出旅行也變得奢侈。不過有一種出遊方式，不僅花費相對低廉，而且價格居然與20年前相差無幾，那就是頗受華人喜愛的遊輪之旅。近日，有華人王女士和丈夫乘遊輪前往墨西哥，她表示體驗相當好。王女士還分享了遊玩時的省錢妙招，讓遊輪之旅變得更划算。

王女士日前參與從南加長堤起航，經停墨西哥三景點，總共8天7晚的遊輪。她選擇的是帶有海景與陽台的房間，包含稅、港口費及油料補充費等雜項，兩人合計1717元，人均約858元。

王女士的丈夫蔣先生回憶，20年前他們夫妻曾經搭乘九天八夜前往阿拉斯加的遊輪，在時間差不多的情況下，彼時相似房間的人均票價約為1200元。蔣先生感慨，雖然目的地不同，但是20年前1200元的購買力，遠比現在高得多。現在的遊輪票價竟然與20年前差不多，讓他想問遊輪公司靠什麼賺錢? 如今前往阿拉斯加的遊輪價格，倘若從北加州的舊金山出發，11天10晚的海景房價格為1200元左右。

如果不在乎臥艙內是否有海景，選擇普通房間票價更便宜。部分非海景或陽台的房價，票價甚至低到300元左右。王女士表示，在郵輪上只有晚上睡覺時會在房間內，白天都在郵輪甲板上玩，即使臥艙沒有窗戶或陽台，也影響不大。

在郵輪上有很多供乘客吃喝玩樂的艙室和場地，王女士說，飲食很豐富，遊輪上分為免費自助餐和不同類型的餐廳。自助餐是完全免費的，但也有蝦、牛排和火腿，也有墨西哥卷餅以及飲料等餐食。如果吃膩了自助餐，還可以試試不同的餐廳，當然需要額外花錢，但這些餐廳的性價比很高。例如牛排屋（Steak House）用餐，加上稅和小費一個人42元，有16盎司紐約牛排、生蠔、龍蝦尾東坡肉、甜品。再比如義大利餐廳，每人18元，菜色也十分精美。還有一家日料餐廳，性價比也很高。還有一些餐廳可以免費享用，不過有著裝標準（dress code），需要打扮一番才可以進去。

遊輪出發第一天和航程最後一天的食物都很精美。出發前民眾可以提早check-in登船，這樣還可以多享用一餐美食。例如本來下午4時啟航的遊輪，民眾可以當天中午12時就登船，此時遊輪上的食物已經準備妥當，民眾可以提前享受。

除了各種美食，船上的文化生活也十分豐富。在船上每天不僅有各種類型的音樂會，還有卡拉OK，表演秀，喜劇秀以及每天晚上的DJ入駐，從白天到黑夜都有不同選擇。只需要下載一個郵輪的官方app，就可以查看當天所有的活動安排，非常便捷。

除了各種活動外，郵輪上的設施也是相當齊全，游泳池，健身房，籃球場，各類運動器械，攀岩項目，水上遊樂場，還有購物達人們最喜歡的免稅商店，奢侈品，香水，小朋友們喜歡的各式糖果一應俱全。郵輪裏還設有賭場，玩累了小賭一把，也許還有意想不到的意外收穫。

當然，郵輪遊還安排了停靠點的船下遊玩時間，郵輪到了港口之後，就會停靠在岸邊，提供下船遊玩的時間。遊客可以選擇有導遊帶領的付費遊玩項目，也可以自助出遊，感受下當地的風土人情和著名景點，順便嘗試地道的餐廳和美食。

然而，一趟遊輪之旅，除了760元左右的船票，七天航程還有不少其他額外的消費。比如手機在海上沒信號，使用船上的無線網路需要額外付費，價格也不便宜，70元一個人的網路套餐，只可以瀏覽一些主流媒體的社交賬戶如臉書，instagram，連手機短信都收不到。如果想看微信、Line這類華人習慣用的社交媒體，需要升級到120元一人的網路套餐才行。

遊輪上還有30多元的酒水套餐隨便享用，但對於很多人來說沒必要，因為免費果汁、咖啡種類已經很多，足夠滿足普通人的需求。

遊輪靠岸後，想要上岸遊玩，遊輪提供不少導遊套餐，例如環島、下海遊玩，有80元套餐。有遊客上岸後選擇當地人經營的旅遊團，價格相對便宜；不過也有遊客考量安全，寧願選擇價格較高的遊輪提供的旅遊團。

遊客下船上岸遊玩，遊覽區一般都有可以換取當地貨幣的商鋪，不過匯率不是很好。

除了吃、喝、玩需要額外的費用，本次8天7晚的遊輪遊，每人還會被扣掉110元小費。算下來，每人額外開銷大概1000多元。如果持有Carnival的股票，購票可享有100元優惠。如果有Carnival的信用卡，則可以減免200元的票價。

嘉年華號郵輪。（王女士提供）
嘉年華號郵輪。（王女士提供）
船上的娛樂設施豐富。（王女士提供）
船上的娛樂設施豐富。（王女士提供）
在船上跳舞的乘客。（王女士提供）
在船上跳舞的乘客。（王女士提供）
王女士入住的海景、陽台房。（王女士提供）
王女士入住的海景、陽台房。（王女士提供）

郵輪 墨西哥 華人

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