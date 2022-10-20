王永慶次子王文祥夫婦事業有成 贊助LPGA高球 獎金翻倍

王文祥和妻子王范文華的合影。（記者趙健╱攝影）

美國女子職業高爾夫球巡迴賽(Ladies Professional Golf Association Tour，簡稱LPGA Tour)和Outlyr策劃公司，19日舉辦新聞發佈會，宣佈並歡迎JM Eagle和Plastpro兩家公司，作為新的賽事贊助商加入。這兩家公司的所有人分別是台灣「經營之神」王永慶次子王文祥（Walter Wang）和他的妻子王范文華（Shirley Wang），他們的贊助讓此次比賽原本設置的獎金翻倍，目前比賽的總獎金為300萬美元。

此次洛杉磯 錦標賽將於2023年4月24日至30日在好萊塢歷史悠久的威爾夏爾鄉村俱樂部（Wilshire Country Club)舉行。屆時將有來自全球的144名頂尖女子職業高爾夫球選手參賽，該賽事原計劃設置獎金總額為150萬美元，後經王文祥、王范文華夫婦的贊助，總獎金翻倍至300萬美元。此次獎金將是美國女子職業高爾夫巡迴賽賽程中除滿貫賽和賽季結束的CME Group巡迴錦標賽之外最大的獎金之一。

王文祥是已故台塑集團創辦人王永慶的次子，是全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle的總裁兼執行長，也是家族企業中台塑化和台化兩家家公司董事。妻子王范文華同樣是華裔名人，她在1994年創立Plastpro公司，專注於玻璃纖維門的製造，曾獲愛麗絲島傑出移民獎 。此次贊助賽事，也是夫妻二人一同出力，希望讓華人 能被大眾聽見和看見。

王文祥回憶，父親王永慶早在1970年代就在台灣創建了為數不多的高爾夫球場，自己的家族和高爾夫球也因此早早結緣。對他來說，在球場上揮桿讓他倍感享受，雖然不是每一次都能打出好球，但是總會對下一個球充滿希望，這種希望是一切的魅力。高爾夫就是一場生活的旅行，沒有人可以僅憑天資就可以獲得冠軍，一步一個腳印，一次一次的揮桿，不斷地積累和努力，才能獲得你想要的那個答案。

王范文華說，贊助此次比賽的初衷，一方面是作為女性，她深知女性的不易，不僅有工作壓力，更多時候還扮演著照顧家人的角色；另一方面，她認為女性需要更多的曝光，通過提升獎金的方式，希望能讓更多的女性運動員參加比賽，獲得更多關注。