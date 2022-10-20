我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

王永慶次子王文祥夫婦事業有成 贊助LPGA高球 獎金翻倍

記者趙健／洛杉磯即時報導
王文祥和妻子王范文華的合影。（記者趙健╱攝影）
王文祥和妻子王范文華的合影。（記者趙健╱攝影）

美國女子職業高爾夫球巡迴賽(Ladies Professional Golf Association Tour，簡稱LPGA Tour)和Outlyr策劃公司，19日舉辦新聞發佈會，宣佈並歡迎JM Eagle和Plastpro兩家公司，作為新的賽事贊助商加入。這兩家公司的所有人分別是台灣「經營之神」王永慶次子王文祥（Walter Wang）和他的妻子王范文華（Shirley Wang），他們的贊助讓此次比賽原本設置的獎金翻倍，目前比賽的總獎金為300萬美元。

此次洛杉磯錦標賽將於2023年4月24日至30日在好萊塢歷史悠久的威爾夏爾鄉村俱樂部（Wilshire Country Club)舉行。屆時將有來自全球的144名頂尖女子職業高爾夫球選手參賽，該賽事原計劃設置獎金總額為150萬美元，後經王文祥、王范文華夫婦的贊助，總獎金翻倍至300萬美元。此次獎金將是美國女子職業高爾夫巡迴賽賽程中除滿貫賽和賽季結束的CME Group巡迴錦標賽之外最大的獎金之一。

王文祥是已故台塑集團創辦人王永慶的次子，是全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle的總裁兼執行長，也是家族企業中台塑化和台化兩家家公司董事。妻子王范文華同樣是華裔名人，她在1994年創立Plastpro公司，專注於玻璃纖維門的製造，曾獲愛麗絲島傑出移民獎 。此次贊助賽事，也是夫妻二人一同出力，希望讓華人能被大眾聽見和看見。

王文祥回憶，父親王永慶早在1970年代就在台灣創建了為數不多的高爾夫球場，自己的家族和高爾夫球也因此早早結緣。對他來說，在球場上揮桿讓他倍感享受，雖然不是每一次都能打出好球，但是總會對下一個球充滿希望，這種希望是一切的魅力。高爾夫就是一場生活的旅行，沒有人可以僅憑天資就可以獲得冠軍，一步一個腳印，一次一次的揮桿，不斷地積累和努力，才能獲得你想要的那個答案。

王范文華說，贊助此次比賽的初衷，一方面是作為女性，她深知女性的不易，不僅有工作壓力，更多時候還扮演著照顧家人的角色；另一方面，她認為女性需要更多的曝光，通過提升獎金的方式，希望能讓更多的女性運動員參加比賽，獲得更多關注。

在採訪時，王文祥還表示，在洛杉磯有著很龐大的亞裔尤其是華人群體，他們也想通過贊助比賽傳達作為華人為社會做貢獻的意願，並且展示給社會華人有足夠的能力落實意願。同時，也希望華人們所做的貢獻能被更多人看見，被看見更多就能獲得更多的力量。特別是近年來，還有很多針對亞裔的仇恨犯罪和事件，讓人倍感憤怒和惋惜。果嶺不分國界，沒有政治界限，沒有黨派立場，高爾夫運動是人和人之間的聯繫，是彼此的交流和感受。希望這種活動能讓人們增進感情，他們也希望這個世界上洋溢更多的美好和和平。

新聞發佈會現場。（記者趙健╱攝影）
新聞發佈會現場。（記者趙健╱攝影）
此次比賽將在位於好萊塢的威爾夏鄉村俱樂部舉行。（威爾夏鄉村俱樂部提供）
此次比賽將在位於好萊塢的威爾夏鄉村俱樂部舉行。（威爾夏鄉村俱樂部提供）

華人 亞裔 洛杉磯

上一則

周末這樣玩╱曼薩尼塔湖因雪崩而生 背靠雪山松樹環繞

延伸閱讀

超越高爾夫金秋杯比賽圓滿成功

超越高爾夫金秋杯比賽圓滿成功
美國紐約華人總商會首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽

美國紐約華人總商會首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽
王永慶也愛的簡單毛巾操 拯救腰痠背痛

王永慶也愛的簡單毛巾操 拯救腰痠背痛
Rain被傳出軌「神似金泰希」高球選手 長相曝光

Rain被傳出軌「神似金泰希」高球選手 長相曝光
被指當Rain小三 高爾夫球選手回應「我不像金泰希」

被指當Rain小三 高爾夫球選手回應「我不像金泰希」
高球／波特蘭菁英賽 2亞裔與日選手並列領先 3台將晉級

高球／波特蘭菁英賽 2亞裔與日選手並列領先 3台將晉級

熱門新聞

美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領