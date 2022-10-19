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地震來了？加州推出全美首個預警系統

記者劉子為╱洛杉磯即時報導
居民在模擬地震車上體驗震度七的強震。（記者劉子為╱攝影）
居民在模擬地震車上體驗震度七的強震。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯華埠布魯諾街（Bruno St）19日上午能看到一輛麵包車在劇烈地晃動，這是加州全民地震演習巡迴（Great California ShakeOut Tour）在洛杉磯的首次登場。

視頻來源：記者劉子為

活動由加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）舉辦，目的為加州推出全美第一個地震預警系統，並鼓勵加州居民做好應對地震的準備。Cal OES打造了地震模擬車，並在加州六個城市巡迴。此活動也是為將在10月20日進行的全民地震大演習（Great ShakeOut）進行預熱。

地震模擬車在模擬規模七的情況下，讓體驗者感受強烈震動，一舉一動都會舉步維艱，因此如果地震到來，需要迅速且準確的行動，才能有效地保護自己。

地震早期預警部門項目主任德里克（Derek Lambeth）建議，當地震來臨時，要迅速評估自己的周遭環境，迅速趴下並尋找可庇護的地方，比如藏身桌子底下。對於長者和殘疾人士，建議先固定行動輔具，壓低身體，並用雙手保護住頭頸部。

德里克還強烈建議居民下載Cal OES推出的MyShake應用程式（App），該App所連接的系統能快速偵測到高震級地震，並在地震發生時，將警報消息實時傳送給所有下載了App的居民，讓居民能儘快採取保護措施。同時App上也有很多關於地震和應對地震的建議和資訊。

居民可以在Apple App Store和Google Play商店下載該App「MyShake」，設定「所在位置」，並選擇獲取地震警報的預設位置，以獲得最準確的訊息。遺憾的是，目前該App的語言設置只有英語。

該地震演習巡迴之旅從沙加緬度（Sacramento）開始，在洛杉磯之後，20日將抵達聖地牙哥。

32--居民在模擬地震車上體驗震度七的強震。（記者劉子為╱攝影）
32--居民在模擬地震車上體驗震度七的強震。（記者劉子為╱攝影）

地震 App 加州

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