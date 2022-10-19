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家庭電影獎好萊塢成功開機 華人打造促文化交流

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
美國華宇中國娛樂公司總經理裔錦聲博士。（記者朱敏梓／攝影）
美國華宇中國娛樂公司總經理裔錦聲博士。（記者朱敏梓／攝影）

第25屆家庭電影獎10月15日在洛杉磯好萊塢成功開機，該節目將於12月份聖誕期間，在全球近200個電視台和媒體平台同時播放。華人社區在亞凱迪亞市（Arcadia) 特別舉辦慶祝活動，慶祝有華人投資參與、代表主流社會最高水平的好萊塢一線電影獎，成功進入全球最大媒體集團的播放頻道。

來自中國的女企業家馬小秋博士在2020疫情最嚴重時，用她在美國紐約投資的華宇中國娛樂公司（DYF Entertainment）收購了這個好萊塢家庭電影獎。在疫情慢慢過後的2022年，華宇中國娛樂公司強勢出手，利用強大的資金和主流娛樂市場的豐富資源，打造一個全新的家庭電影獎。

美國華宇中國娛樂公司總經理裔錦聲博士表示，沒有文化的相互尊重，無法通心。沒有原則的支撐，無法架橋，這也是華宇中國娛樂一直秉持的觀念。

聖蓋博市市長丁言愉是從上海來的第一代新移民。他祝賀家庭電影獎，並鼓勵華人朋友在美國為中美友誼多做貢獻，為文化經貿交流產生自己的流量。亞凱迪亞市議員候選人王愛琳，作為東道主歡迎大家，特別是不同族裔的朋友來亞凱迪亞；她表示亞凱迪亞市非常歡迎有文化內涵的家庭電影獎，來到這裡舉辦活動。希望這樣的活動越多越好，可以更多豐富華人社區的生活品質，同時也促進中美的文化交流。

美中企業家商會主席孫文鐵，表達了最大熱情的祝賀，並表示商會和家庭電影獎的合作夥伴關係，同時介紹他最近的非洲之行，希望在座的都是全球一家人。

2022家庭電影獎的另一個主題是離家和回家。海外的遊子離開家鄉，來到美國，但是通過家庭電影獎，大家齊聚一堂，又重新找到回家的感覺。

南加州著名的電影行業資深專業人士Lily Yang、楊華沙、印度電影節的主辦者Bani、北美華文作家協會主席蓬丹、京劇演員張沁萍、越劇名家鄔幸韻、美國中華商報社長王曉群，都參加了當天的活動。著名法學教授、美中留學人員聯合會會長 夏善晨教授，和摩根斯坦利資深銀行家Grace ，專程受邀從紐約來加州參加觀摩和慶祝活動。

美中企業家商會主席孫文鐵。（記者朱敏梓／攝影）
美中企業家商會主席孫文鐵。（記者朱敏梓／攝影）
亞凱迪亞競選市議員候選人王愛琳。（記者朱敏梓／攝影）
亞凱迪亞競選市議員候選人王愛琳。（記者朱敏梓／攝影）
聖蓋博市長丁言愉。（記者朱敏梓／攝影）
聖蓋博市長丁言愉。（記者朱敏梓／攝影）

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