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世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

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洛縣華人與毒販為鄰3年 FBI終於去抓人了

記者趙健／洛杉磯即時報導
租客搬走之前對房子進行毀壞。（受訪者提供）
租客搬走之前對房子進行毀壞。（受訪者提供）

家住洛杉磯縣聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的W先生，這兩天輕鬆了很多，在他隔壁住了三年的「毒販鄰居」總算被徹底驅逐了。從鄰居租客搬進隔壁後的怪異行為，到年初聯邦調查局（FBI）特工去隔壁抄家抓人，再到租客遲遲賴著不走。這三年裡，作為鄰居的W先生一直提心吊膽。

視頻來源：讀者提供

據W先生描述，隔壁鄰居三年前搬來社區租住，四個大人帶著一個小孩。當時，鄰居房東還告訴W先生，他的租客是從事大買賣的生意人，出手闊綽，每月支付4000元租金，遠高平均水平。

但沒過多久，W先生開始發現新鄰居好像有些「不太對勁」，明明家裡有個小孩，但卻經常從屋裡飄出濃烈的大麻味。而且，鄰居的家門口總是豪車不斷，「今天是賓利，明天是保時捷」，伴隨著不同的陌生面孔每天進進出出。

W先生說，他當時就想去提醒房東有些奇怪。當他們把這些情況反應給房東時，「他卻嫌我們多管閒事，眼紅自己賺到了高於市價的房租」。所以很無奈，無法再多說什麼，「房東只管賺錢，並不在乎其他問題」。

直到今年初的某一天，鄰居的房子突然被FBI的特工圍了個水洩不通，並當場逮捕了房中的的幾名租客，房東知曉大驚，方才醒悟，想趕走剩下的租客。但是因為疫情期間加州地方法律條款對租客的保護，想要驅逐租客非常困難。

更令房東無奈的是，租客在走之前為了「洩憤」，還對房子進行毀壞，堵住了下水道，牆面也被塗畫得亂七八糟。

FBI抄家當天影像記錄，房客被捕。（受訪者提供）
FBI抄家當天影像記錄，房客被捕。（受訪者提供）

據W先生稱，鄰居房東告訴W先生曾去過警察局求助，但警察並沒有直接處理，而是讓房東去找驅逐公司。再到後來，因為驅逐遲遲沒有效果，租客不交房租還賴著不走，鄰居房東甚至還向W先生求助，希望W先生以鄰居的身份報警請求驅逐租客。從被FBI抄家算起，直至「毒販鄰居」搬走，房東共花了九個多月時間軟硬兼施才把租客「趕走」。

疫情期間，加州州政府以及部分縣、市政府曾出台各類保護租客的法律。雖然目前加州許多地方已取消禁驅令，但驅逐「不良租客」還是令不少華人房東頭痛。擁有多年處理該類案件經驗的李荻律師表示，驅逐租客是需要通過法院的，只有取得法院的「驅逐令」，警察才有權驅趕租客。所以，當房東在無法解決問題的情況下，應第一時間聯繫律師準備材料，不要耽誤時間。據估算，驅逐房客所需花費的法律相關費用約在2500-3500元。

FBI抄家當天影像記錄。（受訪者提供）
FBI抄家當天影像記錄。（受訪者提供）

租客 房東 警察

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