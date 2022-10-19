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入室搶劫直播 南加女子「親眼目睹」自家被盜

記者劉子為/洛杉磯即時報導
監控攝像實時記錄下罪犯翻箱倒櫃的全過程。
監控攝像實時記錄下罪犯翻箱倒櫃的全過程。

南加橙縣一女子外出時，在手機上眼睜睜目睹了自己家被盜竊的全過程，她感到深深的恐懼和無能為力。

住在橙縣約巴林達市（Yorba Linda）的施拉赫特女士（Tamara Schlachter）上週四晚和女兒一起在外就餐，突然收到一條手機信息，是家裡的監控設備捕捉到陌生面孔。施拉赫特立馬打開實時監控攝像，看到兩個壯漢在自己家中走動。

視頻來源:Tamara Schlachter/記者劉子為後製

「這實在是太嚇人了，但還好沒有人在家中，沒人受到傷害，」施拉赫特說道。這兩個入侵的搶劫犯打碎了施拉赫特家的玻璃後門，踩著一地碎片闖入施拉赫特的住宅中。「我不知道為什麼家裡的警報沒有響，視頻顯示罪犯在家裡待了足足14分鐘，卻居然沒有觸發警報，」施拉赫特發出疑問。

在這14分鐘內，兩個罪犯洗劫了整個住宅，將每個抽屜都粗魯地打開，東西丟得到處都是。

儘管橙縣警察在報警後很快趕到現場，罪犯們仍偷走了價值約在2萬到3萬左右的珠寶，並成功逃脫。在這些被盜走的珠寶中，有部分對於施拉赫特而言價值非凡，無可取代。

「我父親在我出生時送了我一條珍珠項鍊，」施拉赫特惋惜地提到，「然後，在我50歲生日的時候，我父親又送了我一條黑色的珍珠項鍊，並且給我寫了非常珍貴的贈言。我害怕失去的不僅僅是珠寶本身，還有那份寶貴的感情。」

所幸的是，罪犯們並沒有偷走那條黑色珍珠項鍊。凌晨4時30分的時候，警察已經離開，施拉赫特看著混亂不堪的房間，祈禱著項鍊還留在家裡。在這一片狼藉中，施拉赫特奇蹟般地找到了黑色珍珠項鍊。

施拉赫特不希望有更多人遭遇類似的入室搶劫，失去心愛的物品，她盼望著兩個罪犯能儘快被抓獲歸案。

施拉赫特感覺罪犯可能也標記了她所居住的社區裡其他住宅，警方還在偵查中。

監控攝像實時記錄下罪犯翻箱倒櫃的全過程。 （NBC截圖）
監控攝像實時記錄下罪犯翻箱倒櫃的全過程。 （NBC截圖）

橙縣 警察 手機

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