南加盜賊潛入商號竟只偷信用卡付款機 可因此詐取4萬

10月16日，一名盜賊潛入位於橙縣布瑞亞市（Brea）的The Grand Salon，偷走了信用卡付款機。（KTLA）

根據KTLA報導，位於南加橙縣布瑞亞市（Brea）的沙龍店（The Grand Salon）最近遭遇了一起不同尋常的盜竊案件，盜賊潛入店內之後，並沒有去尋找現金，而是直接拿走了信用卡 支付機。這起盜竊案發生在10月16日週日凌晨兩點左右。

沙龍店老闆 Son Mai 表示，「他確切地知道該選擇哪一個」，小偷的目標是信用卡處理機，而不是傳統的收銀機，用於退款詐騙。

該騙局涉及使用信用卡支付機器將錢退還到預付或被盜的信用卡上，然後可以使用這些卡從 ATM 取款。

Mai 說，使用這種方法，小偷從 17 名員工那裡偷走了大約 四萬元。

目前嫌疑人仍然逍遙法外，該公司表示，他們的銀行不保證沙龍員工會收回他們的錢。

老闆Mai回憶起整起事件，表示這件事對該店是財務噩夢。「沒有人會想像到盜賊使用這種盜竊方式，他們可以拿到這台機器，插上電源，然後在這些預付的 Visa 卡上退款超過 1萬5000 元，幾乎能完全摧毀一個人」。

沙龍的一位造型師在盜竊過程中損失了數千元，她說她擔心從她賬戶中被盜的錢會完全丟失。

Mai 說，「一想到這些人可能有抵押貸款 、汽車付款、租金 到期而他們的錢被扣押，我們感到非常震驚」，

該銀行表示，該事件目前正在調查中。