我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／20大一片迷霧、拜登釋油、普亭宣布4州戒嚴

研究：遠距上班工時縮水睡眠時間增加

南加盜賊潛入商號竟只偷信用卡付款機 可因此詐取4萬

洛杉磯訊
10月16日，一名盜賊潛入位於橙縣布瑞亞市（Brea）的The Grand Salon，偷走了信用卡付款機。（KTLA）
10月16日，一名盜賊潛入位於橙縣布瑞亞市（Brea）的The Grand Salon，偷走了信用卡付款機。（KTLA）

根據KTLA報導，位於南加橙縣布瑞亞市（Brea）的沙龍店（The Grand Salon）最近遭遇了一起不同尋常的盜竊案件，盜賊潛入店內之後，並沒有去尋找現金，而是直接拿走了信用卡支付機。這起盜竊案發生在10月16日週日凌晨兩點左右。

沙龍店老闆 Son Mai 表示，「他確切地知道該選擇哪一個」，小偷的目標是信用卡處理機，而不是傳統的收銀機，用於退款詐騙。

該騙局涉及使用信用卡支付機器將錢退還到預付或被盜的信用卡上，然後可以使用這些卡從 ATM 取款。

Mai 說，使用這種方法，小偷從 17 名員工那裡偷走了大約 四萬元。

目前嫌疑人仍然逍遙法外，該公司表示，他們的銀行不保證沙龍員工會收回他們的錢。

老闆Mai回憶起整起事件，表示這件事對該店是財務噩夢。「沒有人會想像到盜賊使用這種盜竊方式，他們可以拿到這台機器，插上電源，然後在這些預付的 Visa 卡上退款超過 1萬5000 元，幾乎能完全摧毀一個人」。

沙龍的一位造型師在盜竊過程中損失了數千元，她說她擔心從她賬戶中被盜的錢會完全丟失。

Mai 說，「一想到這些人可能有抵押貸款、汽車付款、租金到期而他們的錢被扣押，我們感到非常震驚」，

該銀行表示，該事件目前正在調查中。

信用卡 租金 貸款

上一則

送月季、預約看眼科…南加華人圈殺豬盤套路又翻新

延伸閱讀

超收行李費 美航預付750萬和解 若有剩餘多發給原告

超收行李費 美航預付750萬和解 若有剩餘多發給原告
年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱
史島華女身分遭竊 冒領失業金還要補稅

史島華女身分遭竊 冒領失業金還要補稅
偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網

偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網
ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購
ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具
中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山

中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山