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洛縣政委員會通過在縣圖書館提供緩解嗑藥過量的藥品

洛杉磯訊
學區負責人卡瓦略稱，學區不會在對嗑藥致死案件坐視不理。（abc7截圖）
學區負責人卡瓦略稱，學區不會在對嗑藥致死案件坐視不理。（abc7截圖）

洛杉磯縣政委員會10月18日（周二）一致通過在縣內圖書館提供藥物的提案；該提案希望在縣內圖書館提供緩解嗑藥過量的藥品納洛酮（Narcan），並提供圖書館員如何使用的培訓教學。提案人、縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，希望可以藉此拯救更多生命。

該提案在洛杉磯近期一系列高中生嗑藥過量致死案後提出，洛杉磯聯合學區也在所有校區提供納洛酮。學區負責人卡瓦略（Alberto Carvalho）表示，學區近期有超過六起學生嗑藥致死案，讓校方不能再坐視不理。

韓珍妮表示，近期鴉片類（Opioid ）和芬太尼（fentanyl ）過量致死案件急速爬升，家長們因無法確切掌握青少年在放學後消磨時間的具題活動，讓家長們非常擔心，紛紛要求希望學生在嗑藥過量時，可以第一時間找到納洛酮來解緩症狀。家長們的擔憂促使她提案。

韓珍妮表示，因納洛酮使用容易，希望圖書館內可以配設納洛酮工具包，以幫助減少死亡案件。

韓珍妮的提案中，除了要求圖書館配備納洛酮工具包、對圖書管理員培訓外，更要求圖書館設立藥物分發站，讓有需求的居民均能獲得固定劑量。

縣政委員會也將審理由洛縣第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)先前提出的動議，該動議呼籲縣內衛生及教育機構，為家長、學生開發「用藥過量危險教育包」，讓他們在緊急情況時可以第一時間知道，納洛酮可得的途徑及地點。此外，該動議也包含讓各大機構在各大傳播媒介、社區中心，以不同語言廣泛宣傳及教育工作。 

圖書館 洛杉磯 教育

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