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南加餐飲業就業火爆 快餐店貢獻七成崗位

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
位於巴沙迪那市（Pasadena) 新開的巴西烤肉餐廳，每天都座無虛席，十分火爆，一家店內約有30名服務員。（記者朱敏梓／攝影）
位於巴沙迪那市（Pasadena) 新開的巴西烤肉餐廳，每天都座無虛席，十分火爆，一家店內約有30名服務員。（記者朱敏梓／攝影）

南加州快餐店掀起的招聘熱潮，使餐廳的整體就業人數接近新冠大流行前的水平。根據最新數據，8 月份在洛杉磯、橙縣、河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的所有類型的餐館企業中，在職員工共有 63萬1500 人。

近一年來，南加州因新冠疫情而重新招聘的餐館，增加了 4萬700名員工，增幅為 6.9%，幾乎是自 1990 年以來每年 2.4% 的平均增幅的三倍，其中快餐店貢獻了三分之二的就業崗位。南加州餐廳的就業率恢復到2019 年 8 月的 98%，距離全面復甦僅差 1萬800 人，這是經濟復甦的一大跡象。

隨著經濟重新開放，快餐店滿足了大流行時代的更多需求。快餐的便攜性非常適合外帶或外賣。快餐店的戶外用餐區讓一些用餐者更加舒適。此外，即使家庭預算因通貨膨脹受到影響，快餐的較低價格也依舊非常有吸引力。

8 月份，快餐店在南加當地創造了 35萬8300 個工作崗位，比 2019 年 8 月大流行前的數字高出 5%，在經濟復甦的一年內增加了 2萬7200 名員工，增幅為 8.2%，是歷史招聘速度的三倍。

而坐下來的餐廳通常在辦公樓聚集的城市中心發展得更好。8 月份，提供全方位服務的餐館有 27萬3200 名員工，比大流行前的工作崗位低 9%。員工人數在一年內增加了 1萬3500 人，增長 5.2%。

總體來說，快餐店就業在 7 月創下歷史新高，而全方位服務餐廳則處於 2014 年的水平。

與南加州其他主要就業領域對比，只有一個招聘熱潮超過快餐行業，運輸/倉儲公司的員工比新冠爆發前增加了 23%。與 2019 年 8 月相比，醫療保健和社會服務領域的工作崗位增長 5%；商業服務工作增長 3%；零售業和房地產/建築業的工作持平；製造業降低4%；娛樂和休閒下降了8%，酒店業下降19%。

就業 南加 加州

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