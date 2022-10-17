歐洲新冠再爆感染潮 洛官員籲打Omicron變種專用加強劑

歐洲近期的感染趨勢讓美國專家十分擔憂。（unsplash截圖）

在加州疫情 漸緩之際，歐洲確診人數卻隨著冬季來臨急速上升，讓加州居民不禁擔憂是否新一波的感染潮再度來臨。洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）呼籲，民眾接種Omicron變種專用加強疫苗，避免再度感染時身體不適。

費若表示，疫情蔓延期間，美國一直參照歐洲的感染趨勢和病例作為預測指標，以便應對。而在看到歐洲近期的趨勢，美國很有可能面對問題。專家們相信這些變體會比先前的變種更具威脅性，甚至突破疫苗、及感染抗體的防線，讓曾感染的民眾再度感染。

聯邦疾病防治中心（CDC）14日表示，在市面上最具主導地位的 BA.5 子變體，從8月的高峰感染期的87%下降至 68%。BA.4.6 則跌至 12%、BQ.1.1跌至 6%、 BA.2.75跌至2.1%。

費若表示，目前的感染人數雖然不及去年的感染人數高，但還是希望民眾接種Omicron變種專用加強疫苗，避免再度感染時身體不適。目前專家們預測最新一波變種感染潮，會在11月逐漸達到巔峰。希望民眾能儘早接種疫苗以防範。

目前洛縣 有81% 的民眾已經接種兩劑疫苗、59%接種第一劑加強劑， 7%接種第二劑加強劑。官員們強調，第二劑的適用範圍較廣，任何年滿12 歲的青少年皆可接種。兒童適用加強劑也會加快推出。政府預計最快就能於週三（19日）推出，希望民眾能盡快接種。

根據疫苗製造商輝瑞（Pfizer）的數據顯示，新版疫苗在面對 Omicron BA.4/BA.5 變體的反應顯著增加，防範程度遠高於先前版本。

費若表示，截至13日，洛縣在每週檢測比率中，每10萬居民就有 4.9 例住院住院率。儘管官方病例率持續下降，但住院人數卻沒有下降跡象，讓政府相信，許多居民在快篩後，沒有如實稟報給相關單位。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）表示，再經歷疫情肆虐的兩年間，流感的傳播率大幅減低，政府預測今年流感會再度蔓延。

CDC為了應對新一波流感來襲，也於今年修改流感疫苗 的建議指南跟加強疫苗劑量。目前推出的有Fluzone 高劑量四價疫苗、Fluad 四價疫苗和 Flublok 四價疫苗等三種流感疫苗。

洛縣公共衛生局傳染病控制和預防部門主任巴爾特（Sharon Balter）表示，隨著年齡增長，免疫系統隨之下降，也是導致老年人更可能因流感感染導致住院和死亡的主因。

舊金山加大傳染病專家洪欽（ Peter Chin-Hong，音譯）表示，老年人不需特地接種升級版疫苗，最重要的是先接種。並表示，南半球流感季在6月至９月冬天開始蔓延，合理懷疑美國冬天也將會如此，甚至會比南半球更嚴重。因各國都逐步開放旅遊，而人口的免疫力因兩年的隔離都大幅下降，相信這一波流感會比2019年的更嚴重。

CDC對此也抱持相同看法，並建議老年人應該優先接種升級版疫苗，實在沒有的話，也應該盡快接種標準劑量疫苗。