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涉種族主義醜聞 洛市兩議員被免去委員會職權

洛杉磯訊
梁家訓（Kevin de León）（左） 和薩迪洛（Gil Cedillo）（右）（wikipedia）
梁家訓（Kevin de León）（左） 和薩迪洛（Gil Cedillo）（右）（wikipedia）

洛杉磯市議會代理主席奧法雷爾（Mitch O’Farrell）10月17日（週一）宣布，兩名捲入種族主義醜聞的洛杉磯市議員將被免去委員會職權。據《洛杉磯時報》報導，擁有華人血統的梁家訓（Kevin de León） 和薩迪洛（Gil Cedillo）將不再擔任處理房地產開發、住房和其他問題的委員會成員。

奧法雷爾表示，唯一的辦法是辭職或罷免。奧法雷爾此前曾表示，委員會不能強迫這些人辭職或罷免他們，但他仍然「希望」他們會下台。

自從另一位深陷醜聞的市議員馬丁尼茲(Nury Martinez)宣布辭職後，這兩位市議員並未公開發表任何聲明。

自音頻發布以來，市議會的其他市議員和公眾都要求梁家訓和薩迪洛辭職，令他們的壓力越來越大。薩迪洛在輸給對手Eunisses Hernandez之後，原訂今年12月辭職。

同樣在17日，洛杉磯市檢察長費爾（Mike Feuer）提交了一份提案，要求市議會立即在春季舉行特別選舉，就獨立重新劃分程序的修正案進行投票，其中洛杉磯縣公民重新劃分委員會將在 2023 年重新劃定地區界限。

費爾在他的提案中寫道，最近發布的三名市議員討論市議會選區應如何劃分的仇恨談話，不可避免地清楚地表明，該市需要一個真正獨立的重新劃分程序，以確保區邊界和建立它們的系統的公平性和合法性 。 「我們需要緊急採取行動，開始彌合本市的分歧，改革本市開展業務的方式，恢復公眾的信心和信任」。

洛杉磯 罷免 投票

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