洛縣公寓槍擊案 4傷2人被捕 疑家庭成員衝突引起

蘭卡斯特市公寓樓10月16日晚發生槍案，致四人受傷、兩人被拘留。（KTLA5）

洛杉磯 縣蘭卡斯特市（Lancaster）的一幢公寓樓，10月16日（周日）晚發生一起槍擊 案件，導致四人受傷、兩人被拘留，警方懷疑是家庭成員之間發生衝突引起。

洛杉磯縣警察 局（LASD）表示，16日下午 5 時 30 分左右，警方接到一起報案稱，蘭開斯特市東 20 街（ 20th Street East）44000 街區發生槍擊事件，靠近 Casa Bonita 公寓。

警方在下午 5 時 45 分左右進入案發的公寓大樓時，發現四名受害者身受槍傷。據 LASD 稱，洛縣消防局立即將其中三名槍擊受害者，送到附近一家醫院治療，另一人則被帶到私家車上。四名受害者目前沒有生命危險，他們的姓名和年齡等信息尚未公佈。

調查人員表示，槍擊事件很有可能是家庭成員之間發生衝突的結果，但沒有提供更多細節，具體的作案動機也不清楚。案發現場當日的視頻片段顯示，公寓大樓停車場內似有多個槍擊證據標記，以及一名被拘留的男性。