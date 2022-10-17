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洛市越野自行車手被汽車撞飛不治 警懸賞5萬緝兇

洛杉磯訊
越野自行車手被撞飛後送往醫院，宣告死亡。（KTLA）
越野自行車手被撞飛後送往醫院，宣告死亡。（KTLA）

根據KTLA報導，10月16日週日下午，洛杉磯海德公園（Hyde Park）發生一起交通事故，一名越野自行車手因前面的汽車出現不安全的操作被撞飛，送往醫院後宣告死亡，肇事司機正在逃逸中。洛杉磯市警局稱，任何能夠提供有關轎車司機信息的人，最高可獲 5萬元獎金。

這名騎越野自行車手是一名 20 歲的洛杉磯居民，他在下午 3 點左右在 54 街跟在一輛深色轎車後騎行。根據洛杉磯市警察局的說法，事故發生原因是汽車「進行了不安全的轉彎操作」。警方稱，轎車的不安全交通行為導致越野車撞到汽車後部，自行車手隨即彈出到人行道上，當他被送往醫院後宣告死亡。

警方表示，事故發生後司機逃離現場，這輛轎車在第 54 街向西逃逸。

警方稱，任何能夠提供有關轎車司機信息的人，最高 可獲5萬元獎金。知道相關信息的民眾，可以聯繫偵探 Maricela Sasaki 或警官 Gerald Chavarria，電話是 323-421-2500。在非工作時間或週末，可以撥打 1-877-LAPD-24-7。此外，任何希望保持匿名的人，都可以撥打匿名熱線 1-800-222-TIPS (8477) ，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

洛杉磯 汽車 警察

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