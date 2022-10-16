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以高薪為名 南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

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以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加多名華人被騙到外州農場種大麻，成為人口走私受害者。（警方）
南加多名華人被騙到外州農場種大麻，成為人口走私受害者。（警方）

新冠疫情爆發期間，南加洛杉磯很多華人失業，有些人被介紹到外州種植大麻，他們曾被許諾高薪，但最初並不知道自己真正從事的工作是什麼，到了目的地後才發現事實與想像完全不一樣。這些華人被限制人身自由，最後成為人口走私的受害者。

律師黃笑生介紹，共有七名南加華人捲入這起案件。疫情爆發前，這些華人在洛杉磯各餐廳、旅行社、按摩院打工，受疫情打擊的商家紛紛關門，華人因此失業。他們在重新尋找工作時，被網上的高薪招聘廣告吸引，「外州農場工作，每天200元，包吃包住」，這些條件對失去經濟來源的底層華人來說，充滿誘惑力。

工作地點遠在新墨西哥州，從洛杉磯出發需要11個小時車程。夏女士是這些華人中的一位，她和其他幾名同伴擠進一輛車裡，穿過新墨西哥州北部人煙稀少的沙漠，最終抵達法明頓（Farmington）市郊。到了目的地後，夏女士發現，農場工作環境惡劣，薪水低微，而且他們的手機、護照都被一一沒收，身邊還有武裝警衛看守，人身自由受到極大限制。

警方事後得到消息並對這個非法種植大麻的農場採取行動，當場逮捕正在工作的華人，但檢察官認定夏女士和其他幾位華人工友，是在不知情下參與非法毒品犯罪，隨後撤銷對他們的起訴。根據七位華人的遭遇，他們被認定是人口走私的受害者，在反人口販賣專案組的資助下，夏女士和她的朋友們翻山越嶺最終回到加州。

黃笑生表示，除了這七名華人之外，疫情期間還有一批來自紐約的華人，在南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino ）參與非法種植大麻，今年5月被當地警方抓獲。 「這些華人的遭遇非常相似，」黃笑生解釋說，「他們都是被欺騙來到一個陌生的地方工作，平時擠在通風不好、沒有空調的小旅館居住，四人一個房間，男女混住，失去人身自由，這些都是標準的人口走私案特徵。」

目前聯邦仍在積極調查這些案件，希望能抓住犯罪團伙的主要頭目。但當局表示，幫助這些人口走私的受害者可能會很複雜，許多人不承認被販運，也不願與執法機構合作打擊走私者和毒販，因為他們擔心舉報後自己的安全會受到威脅。

夏女士等人被警察拘留後拍摄的照片。（警方）
夏女士等人被警察拘留後拍摄的照片。（警方）

華人 疫情 新墨西哥州

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