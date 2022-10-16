南加內陸三起車禍多人死傷 一起因誤踩油門 兩起因超速

內陸城市數起車禍，多人死傷。（警方提供）

南加 內陸近期發生三起車禍 ，多人死傷，其中兩起致命車禍與駕駛超速有關，還有年逾七旬的女性長者，在停車場停車時不慎錯誤加速，直接撞進一家商店，導致多人受傷。

聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）上周末發生致命車禍，一輛車在商業街行駛時車速過快，失控撞到路旁線桿，車上兩名男子當場死亡。警方表示，車禍發生在15日午夜時分，位於E街1600號街區，鄰近215號公路與10號公路交匯處。車禍原因正在進一步調查中。

同一天凌晨3時，一名來自河濱縣諾可市（Norco）的女子，乘車在河濱市區遭遇致命車禍死亡，駕駛受重傷。車禍發生在15日凌晨約3時，位於河濱市區Arlington街上，當時受害者乘坐一名41歲男性駕駛的車，沿著街路東向線行駛。由於車速超快，在一個轉彎處駕車失控，導致車輛翻覆。駕駛和受害者均被大力從車內彈出，37歲女子重傷當場死亡，重傷駕駛送醫。警方尚未公布死者姓名。

以上兩起車禍均與未按照正常車速駕駛有關。而年長者駕駛如果疏忽大意，即使在停車場也會釀成嚴重車禍。五天前，聖伯納汀諾縣利維多市（Rialto ）就發生一起停車場車禍，74歲年長者疏失大意，停車時本該放煞車卻誤加速，直接撞進一間商店，導致店內多人受傷，其中兩人重傷，肇事長者送醫。

警方表示，車禍發生在10月10日上午，位於市區E. Baseline街168號一間商店門前。年逾七旬女性長者試圖在殘障位停車，但錯踩加速踏板，導致車直衝撞碎商店玻璃進入店內。一名店員骨折，一名顧客被劃傷，流血不止，多人受輕傷。

警方對這起年長者肇事車禍，表示會調查車管局 審查時，評估長者駕車資格是否得當。但認為車禍不涉及犯罪，只是疏失大意偶發事件。