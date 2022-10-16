遊民在洛市街頭隨機用剪刀襲擊路人 2傷 視頻全錄

柯爾毫無預警的用剪刀用力地刺向受害者頭部，隨後若無其事離開現場。（LAPD截圖）

洛杉磯 市警局日前宣布，已逮捕10月10日在北好萊屋（North Hollywood）發生的兩起隨機襲擊案件嫌犯。嫌犯的保釋金高達305萬5000元。

視頻來源：洛市警局/記者陳懿後製

洛市警局14日指出，30歲的無家者柯爾（Jonathan Cole）因謀殺未遂，以及兩起使用致命武器罪名被逮捕；他被控用剪刀刺傷一名女子的頭部，又向另一位女子的身體砸醃黃瓜玻璃罐。

事情發生在10月10日上午11點30分左右，22歲的受害人正在靠近哈特拉斯 街（Hatteras Street）的朗克希姆路（Lankershim Boulevard ）南向道路的徒步區行走時，在同一個徒步區的柯爾面向她走過去。當兩人擦肩而過時，柯爾毫無預警的用剪刀用力地刺向受害者的頭部，隨後若無其事的離開現場。

之後受害者頭上插著剪刀，踉蹌的逃到附近的餐廳求助。據餐廳店員描述，當時女子並沒有感受到頭上有剪刀，而是認為被搶，就在女子倒在地板上時，店員撥打911報案求救。

柯爾離開現場後，繼續向北走，遇到一對在等公車的情侶。柯爾向他們借打火機，遭到女子的拒絕後，他用醃黃瓜的玻璃罐襲擊該女子，並擊中對方肩膀。

隨後，情侶之中的男子將柯爾追至附近的超市，超市保安將他壓制直到警方到達。被剪刀襲擊的女子則被送往醫院，目前情況穩定。

由於事件發生在光天化日和人流多的地區，經警方調查發現柯爾與兩名受害女子先前並沒有交集，犯案似是完全隨機。