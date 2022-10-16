南加老翁遭逃犯劫車 身體被安全帶纏住 遭拖行後死亡

63歲的受害者沃克，生前是拉哈布拉市居民。（圖片來源：拉哈布拉市長臉書）

洛杉磯 縣驗屍官15日宣布，在13日發生的劫車事件中被拖死的受害者，為63歲的橙縣 拉哈布拉市（La Habra）居民沃克（Larry Walker）。肇事者是31歲的洛杉磯居民雷諾（Joshua Reneau），因涉嫌謀殺被捕，但因在被捕過程中受傷目前還在醫院。

事件起因從13日一起涉嫌謀殺的搶劫案開始，當時警方逮捕兩名嫌疑人，來自西柯汶那（West Covina）28歲的霍爾（Derek Hall），以及20歲的洛杉磯居民布朗（Miracole Brown）。

警方經過調查後發現，兩名嫌疑犯和雷諾在6月份參與一起襲擊兇殺案。

當天警方收到雷諾的逮捕令，並前往他在第七大道5900街區的住所。在下午5點左右，警方發現雷諾坐上一輛車試圖逃跑。在與警方展開追逐中，雷諾的車和另一輛車相撞，無法繼續行駛。所以他下車並劫持沃克的車，雷諾將沃克從駕駛座推出車外，但沃克被安全帶纏住，無法移動。隨後，雷諾開著搶來的車離開。

一路發生多起衝撞事故，最後在英格伍（Inglewood）的北歐賽奇大道（North Osage）附近，與路上車輛相撞後側翻。沃克因安全帶無法脫身，身體被掛在車子旁邊拖行逾兩哩，當場宣布死亡。

車輛報廢後雷諾將自己反鎖在車內，直到霹靂小組（SWAT）出現，他才投降走出車外。