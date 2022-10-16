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調查：洛杉磯窮人上網貴？服務商不滿此結果

記者趙健／即時報導
洛杉磯低收入居民反而需要承擔更貴的網費。（unsplash.com）
洛杉磯低收入居民反而需要承擔更貴的網費。（unsplash.com）

隨著全世界開始步入「後疫情時代」，遠程辦公、居家辦公、網上教育等需求增加，讓人們的生活更加依賴網路。根據一份最新調查，在洛杉磯縣，低收入居民甚至需要花費更多的錢，才能獲得與富裕社區同等水平的寬帶服務。

近日，加州社區基金會和洛杉磯數位平等聯盟（The Digital Equity LA coalition）發佈的報告顯示，在貧富不同的社區中，網絡服務商提供服務的價格和標準也不相同。低收入家庭、少數族裔和外來移民需要花更多錢，才能享受與富人社區同等的網速；而相對富裕的社區反而提供更多的優惠，和更高品質的寬帶服務。

調查報告顯示，貧困率大於30%的社區，每月需負擔的網費約70元，享受的最高網速只有500Mbps；而同樣的寬帶套餐，在貧困率低於15%以下的社區只需花費54元。

另外，如網路服務商Spectrum會為貧困率在2%至19%的社區，提供長達兩年每月費用為30元的寬帶套餐，但面向貧困率高的社區並沒有這樣的優惠套餐設置。在AT&T及Frontier等網路服務商中，尚未發現存在此類僅向富裕社區推出的優惠活動。

據加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission )的資料顯示，在洛杉磯縣，作為覆蓋率最高網路服務商，Spectrum為多達97%的家庭提供寬帶服務，所以針對該服務商的調查統計結果，對整個調查報告結果的影響很大。

對於該調查結果，Spectrum表示強烈不滿，認為該報告「故意誤導」公眾。 Spectrum發言人表示，公司服務的價格設定並無過多差異，僅新用戶或者部分尋求網速升級服務的用戶，才可能享受一些短期折扣，但在這之後也會很快恢復正常價格。 「Spectrum的網速全國統一，我們為分布在41個州的每個市場的用戶提供完全一致的網速套餐。」

AT&T發言人表示，公司致力於在洛杉磯縣的客戶和企業提供便宜和優質的寬帶服務，所有低收入家庭、高收入家庭、農村地區和城市區域，都享受同等價格的套餐。AT&T在過去三年已經在大洛杉磯地區投入26億元資金。

據洛杉磯加州大學鄰里知識中心主任（UCLA Center for Neighborhood Knowledge）Paul Ong指出，缺乏公平的寬帶服務是一個長期存在的問題。據American Community Survey去年的調查報告顯示，在加州，年收入在2萬元的家庭中，有30%的家庭沒有接入網路。在洛杉磯和中央谷地(Central Valley)，19%的居民（約200萬人口）未使用寬帶服務，而這當中70%的人與網路無緣的原因是因為網費太貴。

洛杉磯 低收入 加州大學

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