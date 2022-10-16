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疫情後好萊塢重啟愛滋關懷健走 平均募9200 萬

洛杉磯訊
首度恢復的愛滋健走活動，民眾反應熱烈。（cbsLA截圖）
首度恢復的愛滋健走活動，民眾反應熱烈。（cbsLA截圖）

洛杉磯西好萊塢市（West Hollywood）10月16日（週日）在疫情後首度恢復愛滋健走活動，並以「全力以赴」（Be All Over It）作為第38屆主題，吸引上千名民眾一同健走和熱舞。

第38 屆洛杉磯愛滋病健走活動上午 9時由西好萊塢公園（West Hollywood Park）出發，途經聖塔蒙尼卡街（ Santa Monica Boulevard）、拉辛那加街（La Cienega Boulevard）、多尼街（Doheny Drive）、聖維森特街（San Vicente Boulevard）後，走回西好萊塢公園作為健走終點。

由西好萊塢市定期舉辦的健走活動，曾因疫情停擺兩年，今年首度恢復實體活動。在往年募捐，活動方平均募得約9200 萬元，該筆資金除造福約18000名愛滋患者，在預防、護理、防範宣傳中都起到很大作用。 

APLA Health 首席執行官湯普森 (Craig E. Thompson) 表示，他們已經受夠全美對愛滋患者們的漠視及仇視。對於那些不受照顧的愛滋患者、權利屢屢被侵犯、選擇漠視問題癥結的社團，他們決定站出來為愛滋患者發聲。

好萊塢 Boulevard 疫情

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