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竊賊駕車橫掃路邊郵箱 失主撞見視頻全錄

記者趙健／奇諾岡市即時報導
郵箱小偷從車窗中伸手偷竊信件，正好被受害人拍個正著。（受訪人提供）
郵箱小偷從車窗中伸手偷竊信件，正好被受害人拍個正著。（受訪人提供）

家住聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）的Y先生10月13日早上收到手機提醒，鄰近街區多家住戶的郵箱被盜。Y先生出門了解情況，剛打開家門就撞上小偷正在盜竊自家郵箱，正可謂「開門見賊」，令人好氣又好笑。

視頻來源：受訪者提供；後製：記者趙健）

如視頻中畫面顯示，一名女子從一輛黑色SUV的右側車窗伸出手來，取走了郵箱裡的所有信件和包裹。駕車司機和副駕駛位上的「扒手」配合相當默契，手法老練，甚至汽車無需停穩，就可以完成行竊。

據Y先生稱，當時自己是收到了手機上安裝的安全軟件RING的提醒，報警顯示附近有多起郵箱被盜事件。 Y先生說：「這些人一般會沿街把每個郵箱都偷一遍。當時收到手機提醒後，我就想說去門口看看會不會碰到這輛車。不料就是這麼巧，開門霎時就看到一部黑色的 SUV 停在我家前面，我家和鄰居家的郵箱門都已被打開，我立刻衝出去用手機拍照。」

Y先生立即回家調取監控錄像，並截取了清晰的畫面照片提醒鄰居們的注意，隨後立即報警。

加州「郵箱小偷」今年來作案猖獗，總檢察長邦塔（Rob Bonta）上週召開記者會，宣布指控88名涉案金額達500萬元的信件竊賊，本週竊賊竟又開始如此「招搖過市」。美國郵政檢查服務處（U.S. Postal Inspection Service Facility）表示，這些竊賊將信箱裡郵寄支票的原收件人名字「洗掉」，寫上自己的名字去銀行兌換現金，還有竊賊利用信件中的信息偽造身份文件詐騙。

手機 美國郵政 SUV

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