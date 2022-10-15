麗都市3州交界處 「中華民國日」連49年升旗

慶祝中華民國111年國慶，洛杉磯空軍大鵬聯誼會來到麗都市升旗。( 洛杉磯空軍大鵬聯誼會 )

慶祝中華民國 111 年雙十國慶，洛杉磯 空軍大鵬聯誼會10日在加州 、亞利桑納州及內華達州交界處的麗都市 ( Needles )府廣場舉辦了一場升旗典禮，自加州麗都市議會通過每年10月10日為「中華民國日」決議以來，今年已連續49年舉辦雙十節升旗禮，僑胞們遙祝中華民國國運昌隆、國泰民安。

由洛杉磯空軍大鵬聯誼會主辦的國慶雙十升旗典禮，一如既往於十月十日上午十點十分舉行，44位僑胞長途跋涉，9日晚到達後立即排練，不畏辛勞，次日一早站隊升旗，舉手致敬，秉持共同的理念，支持自由與民主的價值，珍惜兩國友誼。

市府廣場升旗典禮的布置，多年來都是由麗都升旗創始人之一余榮先生的兒子余人駿(Robert Yee )帶領夫人及兒孫親力親為， 雖然余人駿一家早已定居德州，但每年仍然回到麗都市協助升旗事宜，讓參與升旗的僑胞感動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的林家豪組長及許禮泉副組長，代表黃敏境處長致辭並致贈禮品。當天出席的當地官員有麗都市兩任前市長 Dr. Edward Paget 和 Mr. Murl Shaver，市府經理 Mr. Daniels，經理助理 Mr. Martinez，警長 Mr. Trangle，退伍軍人協會代表 Mr. Deleon，商會代表 Mrs. Cropsey，由指導老師 Mr. Carlson帶領的麗都市高中樂隊。空軍子弟、洛杉磯僑務顧問何興華贊助了500美元獎學金，贈與參與升旗典禮的麗都高中樂隊。

洛杉磯空軍大鵬聯誼會虞若璽會長帶領44位愛國僑胞，乘坐一輛大巴士於十月九日出發，當晚抵達。晚餐後，洛杉磯空軍大鵬旗隊成員來到升旗典禮現場，不顧辛勞在星空下排練，確保次日升旗儀式整齊規範，打造兩國民間友誼紐帶，共同為麗都市的發展盡一份力量。