拜登南加行最後一日 近3000人抗議通貨膨脹

拜登總統南加行14日下午旋風式訪問橙縣，並介紹其政府在降低美國家庭成本做出的努力，遭到近3000民眾夾道抗議。（李若提供）

拜登 總統14日南加之行最後一天下午旋風式訪問橙縣，介紹其政府在降低美國家庭成本所做出的努力，但遭到將近3000民眾的夾道抗議。觀察人士表示，儘管拜登此行宣傳其政績並為即將到來的民主黨 中期選舉加分，但共和黨 人則認為，拜登的出現讓民主黨候選人非常尷尬，所到之處讓人想起40年前所未有通貨膨脹包括近七元一加侖的高油價。

3000民眾14日下午聚集在爾灣山谷學院（Irvine Valley College）周邊，在拜登前往該校演講時舉牌抗議。人群沿著社區學院入口處主要幹道的十字路口，大多數是支持伊朗女性的示威者，少部分則是川普支持者。由於示威隊伍相當龐大，現場嚴格戒備，警方甚至在周邊屋頂上都佈置了持槍警衛。

拜登當天下午發表降低美國家庭成本的主題演講，突出其在醫療保險和加強社會保障所做的努力，強調他採取成本節約措施減少通貨膨脹的法案，包括平均每年為1300萬個家庭減少800元的健康費用，同時減少年長者處方藥的自付額上限。拜登在演講中「警告」說，共和黨人反對通貨膨脹立法，「如果共和黨贏回眾議院和參議院，將很快廢除通貨膨脹法案」，他威脅，如果共和黨掌控華盛頓，物價會上升，通貨膨脹也會上升。

加州共和黨人則表示，拜登的說法讓人笑掉大牙，全美目前通貨膨脹處於近 40年來的最高水平，其中包括自去年以來民生雜貨13% 的增長率，以及將近七元一加侖的高油價，都是拜登的「功勞」。

「拜登讓加州人苦苦掙扎在生活的漩渦當中」，加州共和黨主席帕特森在一份聲明中說，選民最清楚誰應該為他們今天的錢包壓力負責。共和黨全國委員會通訊主任Hallie Balch表示，拜登總統14日橙縣一行，共和黨人可能比民主黨人受益更多，因為事實上很多民主黨人都刻意與總統保持距離，因為只要拜登出現，就難免讓人想到高物價高油價和糟糕的公共治安，禍及民主黨競選人。

拜登此行是繼今年6月初選後再次訪問南加，12日本周三晚參加民主黨籌款活動，並在周四參觀了即將建成的洛杉磯D（紫色）線地鐵終點站的西洛杉磯綜合大樓。洛杉磯市長賈西提、加州民主黨聯邦參議員Alex Padilla、眾議員劉雲平（Ted Lieu）、Brad Sherman、Maxine Waters、Nanette Barragan、Karen Bass一度陪同，拜登並稱Bass「即將成為」的洛杉磯市長。