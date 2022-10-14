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台灣檢疫改0＋7 洛城鄉親紛訂機票返台

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
台灣國門重啟，入境人潮明顯增加。（記者黃仲明／攝影）
台灣國門重啟，入境人潮明顯增加。（記者黃仲明／攝影）

隨著疫情趨緩，台灣10月13日（週四）正式開放國門、鬆綁檢疫，將原訂的「3+4」檢疫改為「0＋7」，並全面恢復免簽證待遇，非免簽國家也開放一般性社會訪問及觀光，且同步取消旅行團限團令。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也證實了這一消息，並表示許多民眾打電話多次求證，目前也在臉書官網上公布相關訊息。

訪客入境台灣後免除居家檢疫，改為「7天自主防疫」。在自主防疫期間，地點也需符合1人1室、包含獨立衛浴條件的自宅或旅館。避免接觸重症高風險對象、防疫期間仍需配戴口罩。而入境時，機場工作人員會向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，民眾須在入境當天自行檢測1次， 自主防疫期間，需有2日內快篩檢測陰性結果才可外出。有症狀者需比照以往隔離模式。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，聽到消息感到很開心，也代表台灣有效控制了疫情，對觀光客或民眾返鄉都是一大福音。而他自己與身邊許多朋友，都曾因為較長隔離時間而遲遲不能返台。欣聞開放後，許多朋友將機票改期至10月中旬，他自己也將於11月初返台參加母校校慶。

FAPA洛杉磯分會李賢群會長表示，台灣這兩年遭受疫情衝擊，使經濟及觀光旅遊業受到衝擊，而在各國逐漸恢復開放時，台灣也重新與世界接軌。加上大多數民眾接種疫苗後，病毒對人體的傷害也降低很多。因此，對於重新開放是樂見其成，自己與身邊許多朋友也開始訂機票準備回台探親。

時隔936天邊境解封後，蔡英文總統赴桃園機場國門視察表示，隨著疫情對全球影響力逐漸趨緩，台灣決定邊境管制放寬，嘗試邁出疫情陰霾。在開放第一天，就有日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等國旅客244人來訪台灣，希望台灣能逐漸恢復到疫情前的每日觀光人次。她並向海外鄉親說聲「歡迎回家」，也跟國際友人說「台灣準備好了，歡迎光臨」。

台灣開始實施0+7檢疫。（中央流行疫情指揮中心截圖）
台灣開始實施0+7檢疫。（中央流行疫情指揮中心截圖）

疫情 觀光 防疫

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