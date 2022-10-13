僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

洛杉磯 本是全球熱門旅遊城市，如今治安日下，都要成為旅行者的「打劫城市」。近年，經常有初來乍到洛杉磯的遊客被打劫的事件發生。讓他們原本開心的度假之旅變成惡夢之旅。近日，有位從英國 來旅遊的華裔女大生王小姐講述了在洛市中心被打劫的經過；她當時下車剛走一分鐘就遇到打劫，當時歹徒拿槍指著她，她都被嚇傻了。

王小姐為在英國留學的女大學生，她8月27日來到洛杉磯遊覽，早就聽說洛杉磯匯集了全球各地的美食，她與另一位洛杉磯本地男性友人，10月11日晚相約去洛杉磯市中心吃飯。王小姐說，那裡有一家很有名的中東餐廳，想去「打卡」。

因為王小姐是遊客，男性友人則是本地學生，也沒車，兩人決定乘坐Uber去。下午約6時30分，兩人坐的Uber開到了餐廳附近，但因洛市中心多是單向道，Uber司機告訴二人需要繞一大圈才可以開到餐廳門口。二人於是決定下車步行過去。

王小姐說，當時天色昏暗，她那位朋友看著手機地圖告訴她，應該走一分鐘就可以到達。當時他們所處位置是813 E 4th Pl。然而因為朋友的導航錯了，兩人實際向著與餐廳位置相反方向走去。結果剛走了約一分鐘，可怕的事情就發生了。

王女士講述，「當時我朋友走在前面，他是男生，很壯實，身高有186公分。我在後面跟著他走。突然感覺身後有動靜，就回頭看了一眼。看到一個人在後面三、四米處跟著我們，我當時看他表情不友善，且走得很快，我就快步向前追上我朋友，我說後面好像有個人。然後我朋友回頭一看，那個歹徒就跑過來離我們只有兩米左右，並把上衣一撩，展示他的槍！」

歹徒吼道，「Give me your Handbag！」（把你的手提包給我！）

王女士說，原本想檢查一下包裡有沒有重要證件再給劫匪，但是她朋友一直在搶她的包，並說，「你快給他，他有槍！」。她說，當時被嚇懵，沒注意到搶匪拿槍指著她朋友。

然後劫匪很生氣地直接過來抓她的包包，說，「Give me your wallet！」（把你的錢包給我！）

王女士下意識地往後退幾步，她還是想檢查一下包包再交出去，但是在那種危急關頭，她竟一時說不出話來；最後，還是將包包交給了歹徒。歹徒得手之後迅速跑掉。兩人被嚇得不清，趕緊又叫了Uber離開。

心情稍稍平復後，王女士回想劫匪模樣。她說，那人是墨西哥裔，身高168公分左右，身材瘦削，穿了一身黑。當時他好像頭戴鴨舌帽，和有帽子的衛衣（長袖版的T恤），上半身黑色的衛衣有很大的Logo印花。穿著純黑褲子，槍就藏在褲子裡。

目前王女士已經報案。被搶的是價格不菲的巴黎世家的一個包包，裡面有她和朋友的錢包。被搶後，王女士第一時間掛失所有銀行卡。不過最令她頭痛的是她的中國護照。她在英國的居留證11月底就要過期，因此要趕在這之前回去。但是現在護照丟了，在洛杉磯補辦據說要一個月時間。

王女士表示，希望有好心人如果撿到她的護照，可以還給她，她將有償報答對方。她的護照上有三個英國簽證 ，一個美國簽證，一個加拿大簽證。

雖然被搶後王女士第一時間掛失多張銀行卡，但沒能避免被歹徒盜刷幾筆。王女士說，從她信用卡消費記錄來看，歹徒去買了麥當勞花了22.83元，又去Chevron加油，花了200元，後面又叫了幾單外賣，花費幾十元不等。