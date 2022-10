女性用品價更高 加州新法禁商家賺粉紅稅 停止性別歧視

記者在亞馬遜上瀏覽發現,同一品牌下類似的剃刀,女性用的比男性用的更貴。(記者劉子為╱翻拍及後製)

加州 日前通過新法案,要求商人不可再針對女性用品標高價,即不可再賺「粉紅税」(Pink Tax)。「粉紅稅」指的是,在市場上一些面向女性消費者的產品,往往比面向男性消費者的同類型產品更昂貴。比如,針對女性的剃刀往往比男性的價格更高。

本報記者在亞馬遜上瀏覽後即發現,同一品牌下類似的剃刀,女性用的比男性用的更貴。

前述不得以性別做為商品定價基礎的AB 1287法案,由加州州長紐森 於9月27日簽署通過成為法律。該法案是由州眾議會眾議員 Rebecca Bauer-Kahan提出,禁止同一公司生產的幾乎相同的商品針對不同性別給予不同定價,違法的公司將面臨高額罰款。

法案對於「幾乎相同」的定義為:製作材料沒有大區別;產品的用途相似;產品的功能性設計和特徵相似;同一品牌,或同一公司旗下的品牌。

該法案的支持者認為,針對性別的不同定價對女性消費者極為不公,是一種性別歧視。

加州女性地位委員會(California Commission on Status of Women and Girls) 執行理事Holly Martinez表示,女性不應該因為性別多付錢,購買類似的產品,女性每年比男性多支付1300美元,而女性收入平均只有男性收入的79%。在美國,女性消費者佔85%的市場,而粉紅稅代表著女性將缺少1300美元的養老基金、住房基金、教育基金和養家糊口的資本。