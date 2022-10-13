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美國名導拍民國愛情故事「鳳蝶與蜻蜓」錦榮、姚嬈領銜

記者張庭瑜/聖瑪利諾市即時報導
錦榮及姚嬈表示，電影中舞蹈的部分是最為挑戰性。（記者張庭瑜／攝影）
錦榮及姚嬈表示，電影中舞蹈的部分是最為挑戰性。（記者張庭瑜／攝影）

民國時期的上海灘不乏才華出眾者。其中一位更是以品貌雙全，高雅風致而聞名的才女周煉霞女士。因其畫風及詩風清新雅緻，曾令當年各方名師爭相推崇。其孫女徐伊芙琳（Evelyn Xu，音譯）特別與好萊塢名導合作，力邀知名新星錦榮、姚嬈（ Vanessa Yao）共同還原那段不為人知的民國愛情故事「鳳蝶與蜻蜓 」。

電影「鳳蝶與蜻蜓」記者會在UniStar 演藝經紀才藝中心舉辦， 邀請了劇組成員錦榮、姚嬈、王盛德（Russell Wong）、導演皮埃爾龐特三世（Julia Pierrepont III）、以及製片人徐伊芙琳談電影的故事背景，吸引許多出身上海的華人親友趕來捧場。

徐伊芙琳表示，這部電影的前期準備時間耗費好幾年，而電影的女主人公周煉霞女士與陸小曼、張愛玲等人，都屬同期才子才女。在畫壇跟詩壇中頗享盛名，不僅各大文物館都展出其著作，相關詩詞書籍也被收入各大圖書館的典藏書籍。在與許多製片公司洽談後，最終決定自己與導演合作，拍攝較為真實的故事。也想藉此機會讓世界看到以前的上海有多繁榮。

皮埃爾龐特三世表示，她認為這部片將帶來一定的影響度，尤其是在文化方面。中美關係在過去一直處於比較緊張的關係，因此希望能藉由這部片作為文化橋樑，讓雙方更加認識彼此的文化。

姚嬈表示，她接下這個角色的責任感很重，也很緊張。因其原型在歷史中扮演非常重要的一角。但她也認為世界還沒有真正認識這位奇女子，及30年的美好上海年代。因此在倍感使命的同時，也很期待全世界能看到中國往年的美好風光。

談起電影開拍前的挑戰，錦榮既尷尬又害羞的笑著表示，電影中的一個片段需要跳國標舞，而姚嬈有跳舞底子，但他在排練時屢屢停頓，不斷笑場。徐伊芙琳則表示，她認為當藝人很不容易，都必須在短時間內將影片中所需的能力培養起來。就像劇情中所需要的國標舞。她認為這兩位演員非常優秀。

徐伊芙琳提起電影，補充說明電影90%將用英文來陳述，剩下的10%會酌情加入些上海話，來完整電影情境。而暫定的電影名稱「鳳蝶與蜻蜓 」 所代表的意思，與鳳蝶是很特殊的蝴蝶，它代表了粉身碎骨的愛，因其一生中只有一個伴侶。而蜻蜓的蜻跟蜓字音也很相似，代表著情投意合的意思，其意義之特殊，也是為什麼以「鳳蝶與蜻蜓 」為電影的暫定名稱。

男女主角與導演合影。（記者張庭瑜／攝影）
男女主角與導演合影。（記者張庭瑜／攝影）
「鳳蝶與蜻蜓」民國愛情故事，特邀錦榮、姚嬈攜手演出。（UniStar 演藝經紀才...
「鳳蝶與蜻蜓」民國愛情故事，特邀錦榮、姚嬈攜手演出。（UniStar 演藝經紀才藝中心提供）
導演皮埃爾龐特三世談敘電影概念。（記者張庭瑜／攝影）
導演皮埃爾龐特三世談敘電影概念。（記者張庭瑜／攝影）
電影劇組及導演合影。（記者張庭瑜／攝影）
電影劇組及導演合影。（記者張庭瑜／攝影）

電影 導演 華人

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