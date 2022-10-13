洛市駕駛撞倒母子後逃逸 3歲童重傷 警懸賞2萬5抓人

事發當時，塞拉亞母子橫跨馬路。（abc7截圖）

南洛杉磯 市 10 月 1 日（週六）一名休旅 車駕駛疑似駕駛過快，反應不及，撞上一對過馬路的母子，衝擊力之大，讓該名三歲男童騰空飛起，跌落地面，身受重傷。司機隨即駕車逃逸。

事發當時，塞拉亞（Elsa Zelaya）與她的三歲兒子多米尼克（Dominick Zelaya )在南洛杉磯市百老匯 街（Broadway）和80 街（80th Street）間過馬路，肇事司機疑似因駕駛過快，煞車不及，撞上塞拉亞母子。多米尼克更是因此騰空飛起，摔落地面，造成二次傷害。

目前多米尼克身受重傷，被送往兒童醫院緊急治療，院方對他的狀況表示，情況不樂觀。塞拉亞則受輕傷，並無生命疑慮。

洛市警方埃雷拉(Luis Herrera)表示，直到現在多米尼克仍在醫院搶救中，希望逃逸駕駛看到這則新聞時，可以了解事態的嚴重，並盡快自首。同時無奈的表示，肇事逃逸事件在洛市變得越來越常見，每週都能看到至少100起類似案件發生。