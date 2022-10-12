我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ACT成績創30年來新低 SAT平均考分也愈來愈差

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

洛縣長堤男子因殺害移民被判入獄40年

洛杉磯訊
被告諾伍德。（橙縣地檢署）
被告諾伍德。（橙縣地檢署）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）一名已有兩次被定罪前科的男子，因謀殺一名來自瓜地馬拉移民的控罪成立， 近日被判入獄40年。

屢次犯罪的諾伍德（Brandon Deandre Norwood），被控2019年3月3日謀殺一位30歲的瓜地馬拉移民Oscar Humberto Chunmichicoj。據悉，被告當天駕車從市場跟隨被害者回家，在一項搞砸的搶劫後射殺了Chunmichicoj。諾伍德殺害Chunmichicoj時，正處於假釋狀態。

諾伍德來自長堤，今年5月因該案剛被判二級謀殺罪成立，因為他對受害人開槍並造成對方死亡。

2019年3月案發時，被害者正走回自己位於安那罕（Anaheim）的公寓路上，他提著兩桶剛打滿的水。假釋犯諾伍德一路開車跟隨，並闖入被害者家中，試圖搶劫被害者。被害者進行反抗，諾伍德於是一槍擊中被害者頭部，並逃跑回車上，隨後在監控攝像的幫助下被捕。

橙縣地區檢察官史匹澤（Todd Spitzer）表示，這位年輕的被害者只是一位無辜移民，為了更好的生活來到美國。但遺憾的是，他被一位職業罪犯迫害。所幸這位罪犯將在監獄裡花上數十年時間，無法再去迫害更多像受害人這樣辛勤工作的人。

移民 長堤 監獄

上一則

乳癌治療兩項新研究 有望擊退癌細胞

下一則

福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

延伸閱讀

香港反送中理大衝突 5示威者非法集結罪成

香港反送中理大衝突 5示威者非法集結罪成
藉口壓力大強吻女子 太陽花社運醫師柳林瑋判8月將入獄

藉口壓力大強吻女子 太陽花社運醫師柳林瑋判8月將入獄
美國EB-5法案重大變革貝特曼集團服務升級

美國EB-5法案重大變革貝特曼集團服務升級
陳作舟獲漢密爾頓移民貢獻獎 第4位獲獎華人

陳作舟獲漢密爾頓移民貢獻獎 第4位獲獎華人
移民專頁／曾有短期非法工作經歷 申請綠卡時要豁免

移民專頁／曾有短期非法工作經歷 申請綠卡時要豁免
紐約客談／庇護無底線 民主黨自討苦吃

紐約客談／庇護無底線 民主黨自討苦吃

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43
Target百貨，暨6月的庫存過剩壓力大甩賣後，在10月6日再度宣布大促銷活動，號稱黑五提前開跑。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

2022-10-06 22:04
洛市議會議長馬丁尼茲(圖)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。美聯社

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

2022-10-10 17:05
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好