洛縣長堤男子因殺害移民被判入獄40年

被告諾伍德。（橙縣地檢署）

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）一名已有兩次被定罪前科的男子，因謀殺一名來自瓜地馬拉移民 的控罪成立， 近日被判入獄40年。

屢次犯罪的諾伍德（Brandon Deandre Norwood），被控2019年3月3日謀殺一位30歲的瓜地馬拉移民Oscar Humberto Chunmichicoj。據悉，被告當天駕車從市場跟隨被害者回家，在一項搞砸的搶劫後射殺了Chunmichicoj。諾伍德殺害Chunmichicoj時，正處於假釋狀態。

諾伍德來自長堤，今年5月因該案剛被判二級謀殺罪成立，因為他對受害人開槍並造成對方死亡。

2019年3月案發時，被害者正走回自己位於安那罕（Anaheim）的公寓路上，他提著兩桶剛打滿的水。假釋犯諾伍德一路開車跟隨，並闖入被害者家中，試圖搶劫被害者。被害者進行反抗，諾伍德於是一槍擊中被害者頭部，並逃跑回車上，隨後在監控攝像的幫助下被捕。

橙縣地區檢察官史匹澤（Todd Spitzer）表示，這位年輕的被害者只是一位無辜移民，為了更好的生活來到美國。但遺憾的是，他被一位職業罪犯迫害。所幸這位罪犯將在監獄 裡花上數十年時間，無法再去迫害更多像受害人這樣辛勤工作的人。