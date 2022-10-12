福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

聖蓋博市市長丁言愉(Tony Ding)（左）和市議員吳程遠（John Wu）（右）（記者朱敏梓／攝影）

福全健保 （Clever Care）蒙特利公園市社區中心10月12日盛大開幕，這是位於聖蓋博谷的第二家社區中心。國會眾議員趙美心（Judy Chu），加州49選區眾議員方樹強（Mike Fong），蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）以及市議員陳贊新(Peter Chan)，聖蓋博市市長丁言愉(Tony Ding)，市議員吳程遠（John Wu）等諸多民選官員，以及社區代表，出席了開幕式暨剪綵儀式；福全健保資深健保顧問Bill Kao主持了開幕式。

影音來源：記者朱敏梓

福全健保總裁及營運長Myong Lee表示，自己的父母是第一代移民，不會講英語，他深知許多亞裔 長者選擇健康保險和醫療服務時遇到的諸多困難。福全健保為長者提供多種語言服務，包括粵語、閩南語和普通話，同時提供西醫治療結合東方養生療法的醫療保健解決方案服務長者。他希望將蒙市社區中心打造為一個替華人長者以及社區成員提供愉悅和活動的場所，讓大家在這裡身心放鬆，同時獲取優質的健康資訊。

趙美心表示，福全健保服務亞裔社區多年，為亞裔社區提供許多支持，包括提供疫苗和健康服務，參與洛縣「反亞裔仇恨」計劃等。福全健保為亞裔長者提供諸多便利，包括提供多語言服務和幫助他們獲取紅藍卡老年人醫療保險福利，為他們提供專業諮詢。福全健保還和非營利組織合作，為長者提供心理健康服務，感謝福全健保做出的諸多貢獻。

方樹強（Mike Fong）指出，聖蓋博谷尤其是蒙市有諸多亞裔長者，非常感謝福全健保選擇在這裡開設社區中心，為長者提供健康知識，福全健保還開設了諸多免費課程，包括瑜伽、冥想、太極、營養膳食等，全方位為長者服務。

羅霈霆代表蒙市歡迎福全健保的到來，他表示福全健保的多語言服務，和中西方療法將為市民帶來滿意的服務。陳贊新則說，當福全健保與蒙市市議員聯繫時，大家立即推動了社區中心入駐，為完美的合作，目的是為長者謀求福祉，提供福利。

丁言愉也恭賀新的社區中心到來，他表示福全健保社區中心陸續在聖蓋博市和蒙市開業，為華人提供多語言服務，非常重要，因為許多醫學語言對於新移民很難理解，因此需要專業的講解和諮詢。

各級政府的官員並為福全健保送上感謝狀。