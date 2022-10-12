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14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

洛杉磯警察局（LAPD）10月12日（周三）證實，一名男子在洛市艾爾塞雷諾（El Sereno）公園，用武器威脅一名14 歲少女，將她綁架至附近廁所並性侵。警方目前已逮捕一名男子，尚未透露更多細節。視頻記錄了嫌疑人挾持女孩的過程。

視頻來源：LAPD／記者邵敏後製

這起案件發生在10月11日（周二），案發地點位於洛市克拉馬斯街 （Klamath Street）4700 街區附近的艾爾塞雷諾公園。

期間有輛車從他們身邊經過，緩緩行駛，應該是發覺可疑之處，但最終並沒有停留。（LA...
期間有輛車從他們身邊經過，緩緩行駛，應該是發覺可疑之處，但最終並沒有停留。（LAPD）

洛杉磯市警察局公佈的監控視頻顯示，嫌疑男子在艾爾塞雷諾公園附近的一條社區街道上行走，他將手臂搭在受害者的肩膀上。案發現場周圍都是居民住宅，期間有一輛車從他們身邊經過，緩緩行駛，應該是發覺了可疑之處，但最終並沒有停留，很快消失在視線中。

整個挾持的過程中，嫌疑男子緊緊地摟著女孩的脖子，視頻中可以看到被害人多次舉起手，但都沒有掙脫對方的束縛。警方稱，案發時，嫌疑人用武器威脅這名14歲的女孩，並強迫受害者進入洗手間實施性侵犯，該男子隨後逃離現場。

嫌疑人被描述為一名捲髮、留著山羊胡的黑人男子。（LAPD）
嫌疑人被描述為一名捲髮、留著山羊胡的黑人男子。（LAPD）

嫌疑人被描述為一名捲髮、留著山羊鬍的黑人男子，身穿一件帶有綠色和紅色條紋的白襯衫和深色牛仔褲。

12日早上，警方證實有一人已被拘留，但沒有提供更多細節，調查仍在進行中。也沒有透露有關這名少女的更多信息，但警方表示，受害者已和家人一起回到家中。

任何知悉此案信息的人都被要求致電少年部，電話 213-486-0570，非工作時間和周末請致電 1-877-527-3247，匿名舉報可以通過撥打洛杉磯地區滅罪熱線 1-800-222-8477 ，或在線訪問 www.lacrimestoppers.org 提交。

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

洛杉磯 警察 性侵

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