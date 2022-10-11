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加州通過法案將可更快建造更多房屋

洛杉磯訊
加州州長紐森（Gavin Newsom）近日簽訂了關於精簡批房流程和增加就業機會的法案。（ca.gov官網下載）
加州州長紐森（Gavin Newsom）近日簽訂了關於精簡批房流程和增加就業機會的法案。（ca.gov官網下載）

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日簽署兩個關於精簡批房流程和增加就業機會的法案。同時批准提撥十億多元做為第二輪的加州住房加速器（California Housing Accelerator）經費，用於為加州居民建造2755個新住房。

加州參議會議長Toni Atkins表示，此次簽署的SB 6和AB 2011法案，能有效地為各收入階層創造住房。這兩項法案將精簡監管流程，並確保建築工人們能得到公平的薪資待遇。只要這些法律能順利實施，加州將會獲得更多住房，擁有更多工作，更多的家庭將實現他們的加州夢。

加州眾議會議長藍登（）提到，AB 2011法案讓我們看到，黨主張不同的人一起為相同目標合作，能產生多大效力。眾議會對與參議員和政府合作感到十分榮幸。

AB 2011 和SB 6 兩個法案一起將帶來以下改變：為中低收入階層創建更多滿足其需求的住房。開闢未被使用的商業用地，比如目前用於零售、辦公和停車的土地。創造更多有健康保障和合理薪資的工作機會，鼓勵學徒工。增加對公共交通的使用，將房屋建造在公交站點附近。

參議員Anna M. Caballero表示，SB 6法案將帶來至少200萬的住房單位，並且將避免雜亂無章的規劃，該法案使得地方政府能加速建房流程，並且避免地產閒置。它還能保護工人權益，並鼓勵工人提升技能。最重要的是，它將使很多中產階級家庭得以購買夢想的房子。

眾議會眾議員Buffy Wicks提到，AB 2011將改變加州住房格局：不會再有土地缺少的問題，不會再有建築工人缺乏動力上工的問題，繁文縟節和官僚主義無法再阻攔我們在合適的位置建房。

紐森同時宣布將通過加州住房和社區發展局批准十億多元，以支持第二輪的加州住房加速器，支援30個資金短缺的建設項目。這些資金將會加速房屋建造，並在全加州創造2755個新住房單位。

目前，已有19億元投入加速器，創建了5071個住房單位。這些住房絕大部分用於支持低收入階層和無住房居民，並且優先將提供給老人、退伍老兵、殘障人士等。

加州 低收入 紐森

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