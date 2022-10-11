洛縣華人蘋果手機無徵兆死機 維修路困難重重

華人去年買的蘋果手機無徵兆死機，維修之路困難重重。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣張女士去年買的一個蘋果手機 ，有一天突然無徵兆死機，她沒有想到維修之路困難重重。更讓她沮喪的是，手機中的各種信息資料都沒有備份，工作人員表示，如果在蘋果店內維修，不僅費用昂貴，而且必須刪除手機裡的所有信息。

亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士，去年買了一個蘋果12的手機，價格大概在1000元左右，她沒想到，一年後，這個手機竟然再也無法使用。今年9月的一個晚上，張女士像往常一樣，臨睡前將手機充電，「我清楚地記得，那時手機電池量大概是5%，我開著機充電。此前手機一切正常，沒有出現任何問題。」但第二天早上醒來，手機已經黑屏，再也無法開機。

張女士嘗試著在網上搜索開機辦法，不少網友評論蘋果手機死機時有發生，可以通過同時按幾個鍵的方式重啟，但無論她使用何種辦法，手機還是沒有任何反應。張女士趕到當初購買手機的巴沙迪那市（Pasadena）蘋果專賣店，因為沒有提前預約，她在店中等待兩個多小時才有人接待。

經過檢查診斷，蘋果店的工作人員表示手機死機是主板出現問題，如果維修的話，費用500多元。張女士一聽急了，「我去年才買的這個手機，沒有任何使用不當，突然說主板出現問題，現在新買這款手機也就700元左右，修理費竟要500多。」工作人員解釋，手機主板故障屬於常見問題，「這些都是流水線生產出來的商品，總會有一些缺陷存在，運氣不好就碰上了。」

張女士指出，既然手機死機並非自己使用不當導致，蘋果公司理應承擔相應的責任，但工作人員反駁道，「我們一直鼓勵客人購買產品時，買一份公司提供的保險 ，這樣出現任何問題，都可以免費維修或者更換。沒有買保險，那我們就無法承擔客人的損失。」

此外，按照蘋果店的規定，購買的手機如果一年內出現問題，都在免費保修範圍內，但張女士購買的手機剛剛超過一年多幾天，她不得不自認倒霉。

因為手機內存有大量個人信息、銀行賬戶、照片視頻，這些對張女士來說，價值遠超手機本身，因此她決定在店裡維修。但沒想到的是，工作人員表示，如果維修，就一定要刪除手機內的所有信息，恢復到出廠設置，這讓張女士無法接受，「這一年拍的很多孩子成長的照片、視頻都在裡面，對我來說非常珍貴，如果全部刪除的話，將是無法彌補的損失。」

為了取回手機內的信息資料，張女士放棄在蘋果店內維修，她奔波多家私人手機維修店，但都沒有得到滿意的答覆，「維修費都很貴，數據恢復需另加費用，而且他們都不確定是否能夠恢復數據。」有一家華人維修店店主更是明確地告訴張女士，手機主板故障，重新修機不划算，不如買個新的，至於數據恢復就要看運氣，修理過程中如果技術不到位，數據隨時可能永久性丟失。

面對這樣的情況，張女士很無奈，她表示不再希望能把這個手機修好，「只要能找到專業恢復數據的人，找回資料就好。」張女士使用蘋果手機十多年，她說一直很喜歡蘋果的系列產品，如今遇到這樣的事非常失望，「當然，我最大的疏忽就是沒有備份重要資料，以後一定要吸取這個教訓。」