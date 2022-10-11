南加又傳出青少年因芬太尼致死 母稱受同儕壓力吸毒

其家屬設立的喪葬費用募捐網。（Gofundme募捐網站截圖）

南加 橙縣富樂頓市（Fullerton）一名17歲少女崔妮迪•科內霍（Trinity Cornejo），近日疑因服用過量芬太尼（Fentanyl）致死，成為10月3日後，又傳出另一起青少年因芬太尼而死的案例。

少女的母親科內霍（Chrisa Cornejo）表示，女兒在9月30日（週五）與朋友聚會回家後，被阿姨發現沒有反應，隨後緊急送醫，不治身亡。她相信女兒是因同儕壓力，第一次嘗試吸毒。

經過警方初步調查顯示，崔妮迪是因服用過量芬太尼而死。母親科內霍表示，她願意接受採訪，是希望其他青少年可以從中學習錯誤，讓女兒的死沒有白白浪費。並補充說，在同儕間的好奇、瘋狂傳閱毒品 相關文章時，許多不願冒險的孩子都會迫於壓力，冒險嘗試。

她又表示，她認為現今的毒販均廣泛使用社交媒體與青少年建立情感，讓青少年在認識及獲得毒品上，變得更容易。而這些毒販往往在見面時，為了防止被指認，時刻配戴口罩 。希望其他父母親在關心兒女的交友圈時，可以更加小心。未來她也會與警方積極合作，防範青少年再度誤入歧途。

這也是繼10月3日，伍蘭岡（Woodland Hills）埃爾卡米諾雷亞爾（El Camino Real）特約高中，傳出棒球運動員基欽（Cade Kitchen）因芬太尼服用過量身亡後，第二起因嗑藥過量身亡案例。

在崔妮迪意外身亡後，其家屬為她設置兩個Gofundme募捐網頁，一個用於家庭開銷、一個用於喪葬費用。

如欲幫忙她的喪葬費用，可上網站捐款:https://www.gofundme.com/f/our-sweet-girl-trinity?member=22405785&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer。