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經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
住在南加州亞凱迪亞市（Arcadia）的李女士銀行卡一個月被盜刷逾萬美元。（Getty Images)
住在南加州亞凱迪亞市（Arcadia）的李女士銀行卡一個月被盜刷逾萬美元。（Getty Images)

隨著通脹壓力加劇，經濟下行，不僅盜竊案、詐騙案頻發，銀行卡盜刷行為也日漸瘋狂。住在南加州亞凱迪亞市（Arcadia）的李女士，最近就深陷銀行卡被盜刷的煩惱，帳戶更是一個月被盜刷逾萬美元。

李女士是幾家餐廳的業主，她特意為這幾家餐廳辦理一張企業銀行卡，用於餐廳的日常雜費支出。她表示，因為幾個餐廳的款項很瑣碎，之前並不會特意去校對每一筆帳目，直到前幾天她發現銀行卡帳目上被劃走了幾筆款項，並且顯示款項用於「信用卡還款」，這讓她起了疑心，因為她的銀行卡只會用於日常支出，不可能用於還款。

她仔細查看了銀行卡交易紀錄，發現用於「信用卡還款」的款項一共五筆，每筆都是兩三千元的款項，這樣加起來，總數高達一萬三千多美元。

李女士立刻向發卡銀行申訴，追回這些款項。她表示，銀行工作人員告訴她，最近經濟變差，這類信用卡、儲蓄卡的盜刷行為都非常猖獗，銀行已經接到過好幾起類似申訴，並且金額都不小。

在銀行人員的提醒下，李女士檢查了自己其他幾張銀行卡的帳目。果不其然，其中一張銀行卡在10月3日和7日之間，顯示用Zelle分別轉帳五次，每次轉帳十元，兩天總計一百元。不過，該銀行較警覺，因為這幾筆的異常交易已經暫時將李女士的卡凍結。李女士對於這樣的盜刷行為哭笑不得，表示不知道這些詐騙團伙每次只刷十元到底目的何在。

她也不禁疑惑，照理來說，Zelle只能從本人銀行卡帳戶登錄，然後才可以進行轉帳，但是自己確信從來沒有留下任何的帳號密碼紀錄在網絡上，也沒有把自己的帳號密碼透露給別人，為何會被盜刷，為何一次十元的金額刷五次，百思不得其解。李女士猜測，這些盜刷團隊一定有非常專業的「網絡攻擊」工具，只能說是防不勝防。

李女士表示，還好發現及時，如果不是及早發現，過了三個月，就算去銀行申訴可能都無法追回。李女士的經歷也提醒了廣大華人，最好定期檢查自己的銀行卡及信用卡帳戶，如果有非本人消費紀錄，一定要及時報告給銀行。此外，一定要注意信用卡和儲蓄卡的安全，不要每次在網路上使用過銀行卡付款，就選擇「記住銀行卡」，這樣一旦網絡被駭客攻擊，財產安全很容易受到損害。

信用卡 儲蓄 詐騙

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