我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠

中共20大後 德國總理蕭茲傳11月3日訪問中國

杜高犬發狂 南加內陸亞裔老婦遭咬死

洛杉磯訊
杜高犬爭議不斷，攻擊性極強。（unsplash截圖）
杜高犬爭議不斷，攻擊性極強。（unsplash截圖）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino ）日前一名80歲的亞裔老婦外出散步時，慘遭兩條狗襲擊，並被咬死。這是本月繼田納西州兩童遭咬死後，第二起因阿根廷杜高犬（Dogo Argentino）而死的案件。

聖縣警局法醫部門8日發布聲明表示，宋韓（Soon Han，音譯）10月7日（週五）上午在布萊迪梅薩區（Blady Mesa）外出散步，途中遭兩條杜高犬攻擊。警方在上午11時9分接獲通報，隨即趕到位於文頓街（Vinton Street）與梅薩路（Mesa Road）交叉路的事發地點，宋女已不治身亡。

警方補充說明，杜高犬的主人已到警局接受調查，聖縣動物控制中心也接手管理犯案狗狗。兩條狗都將拘留至調查完成，以及聽證會後。 

美國養狗俱樂部（American Kennel Club）在網站貼文指出，杜高犬在2020年首度被美國養狗俱樂部認證。保護飼主的安全性非常可靠，但也須在早期的社交培訓上下足功夫，但無庸置疑的是，該類犬種不適合沒有經驗、無法、或不願負責的飼主。

據悉，杜高犬的爭議性在近期頻傳不斷，兩名田納西州（Tennessee）幼童10月5日就遭突然發狂的杜高犬攻擊不斷，直至身亡。9月17日科羅拉多州（Colorado）一名89歲婦女及其12歲孫子，也因兩條杜高犬突然發狂，受到重傷。

田納西州 亞裔 南加

上一則

世界晚報╱俄75飛彈狂戰平民區 烏死傷75場面超慘

延伸閱讀

世界晚報╱俄75飛彈狂戰平民區 烏死傷75場面超慘

世界晚報╱俄75飛彈狂戰平民區 烏死傷75場面超慘
南加內陸老嫗錯把油門當剎車 車子開進超市8人受傷

南加內陸老嫗錯把油門當剎車 車子開進超市8人受傷
南加內陸華資超市2員工長期糾紛 1人用肉刀砍對方數刀

南加內陸華資超市2員工長期糾紛 1人用肉刀砍對方數刀
地產經紀預估：內陸房市 明年4月至5月後回溫

地產經紀預估：內陸房市 明年4月至5月後回溫
安大略市Zapp Packaging被法企併購

安大略市Zapp Packaging被法企併購
伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲

伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
南加州華人圈也掀起不小的海淘團購風潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

2022-10-04 21:44

超人氣

更多 >
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光