杜高犬發狂 南加內陸亞裔老婦遭咬死

杜高犬爭議不斷，攻擊性極強。（unsplash截圖）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino ）日前一名80歲的亞裔 老婦外出散步時，慘遭兩條狗襲擊，並被咬死。這是本月繼田納西州 兩童遭咬死後，第二起因阿根廷杜高犬（Dogo Argentino）而死的案件。

聖縣警局法醫部門8日發布聲明表示，宋韓（Soon Han，音譯）10月7日（週五）上午在布萊迪梅薩區（Blady Mesa）外出散步，途中遭兩條杜高犬攻擊。警方在上午11時9分接獲通報，隨即趕到位於文頓街（Vinton Street）與梅薩路（Mesa Road）交叉路的事發地點，宋女已不治身亡。

警方補充說明，杜高犬的主人已到警局接受調查，聖縣動物控制中心也接手管理犯案狗狗。兩條狗都將拘留至調查完成，以及聽證會後。

美國養狗俱樂部（American Kennel Club）在網站貼文指出，杜高犬在2020年首度被美國養狗俱樂部認證。保護飼主的安全性非常可靠，但也須在早期的社交培訓上下足功夫，但無庸置疑的是，該類犬種不適合沒有經驗、無法、或不願負責的飼主。

據悉，杜高犬的爭議性在近期頻傳不斷，兩名田納西州（Tennessee）幼童10月5日就遭突然發狂的杜高犬攻擊不斷，直至身亡。9月17日科羅拉多州（Colorado）一名89歲婦女及其12歲孫子，也因兩條杜高犬突然發狂，受到重傷。