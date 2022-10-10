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阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

記者趙健／洛杉磯即時報導
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症（Alzheimer’s）是失智症（俗稱老年癡呆）中的一種。據美國阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)近日公佈的統計數據顯示，65歲以上的美國成年人中，約有九分之一的人患有阿茲海默症。由於這是一種會隨時間惡化的疾病，因此越早發現治療效果越好。洛杉磯太平洋神經科學研究所基金會（ Pacific Neuroscience Institute Foundation）大腦健康專家Ryan Glatt指出，阿茲海默症的三種前兆。

1.記憶退化：雖然偶爾記不起某人的名字是認知力變化的常見表現。但頻繁和重複的記憶退化表現，是阿茲海默症或其他類型癡呆症的早期預警信號。這類記憶退化的例子包括：忘記最近學習的信息、忘記重要的日期或事件，以及重複詢問同樣的事情。

2.日常生活障礙：在完成熟悉的日常事務時常常犯錯，也是阿茲海默症早期症狀的一個重要表現。例如洗澡或穿衣時顛倒順序、寫購物清單時表現異常、開車時經常遇到麻煩、在途中忘記了要去哪裡等。

3.決策能力的變化：雖然偶爾犯錯是人類的正常行為，但患有阿茲海默症的人可能會在判斷力，或決策能力方面表現出更明顯的變化。例如，他們會在消費上十分衝動，或是在個人形像管理上開始變得不修邊幅。

哈佛大學神經科專家Shaun Patel博士說，「特定的認知功能，如記憶或決策的能力，會在阿茲海默症的早期受到影響，因為它們最接近由於這種疾病造成的神經炎症。然而，由於大腦是一個高度互聯的網絡，很快便會影響到認知、情緒、決策等其他方面。」因此，越早發現阿茲海默症就可以越早阻止炎症的擴散。

阿茲海默症 失智 哈佛大學

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