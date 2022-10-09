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南加僑界近千人共慶雙十國慶 並有歌舞、美食展等

本報記者/蒙特利公園市報道
釋放和平鴿。（本報記者/攝影）
釋放和平鴿。（本報記者/攝影）

加州台灣同鄉聯誼會主辦的「雙十國慶升旗典禮」，10月9日在蒙特利公園市（Monterey Park）的巴恩斯公園舉行，近千位僑胞齊聚一堂，為中華民國慶祝111歲生日。今年的國慶主題是「守土為國、你我同行」。

視頻來源：本報記者

升旗典禮於上午10時許舉行，穿著整齊畫一制服、顯得精神抖擻的北一女儀隊首先進場，隨後各社團代表也陸續進場；青天白日滿地紅國旗，伴著中華民國國歌冉冉升起，現場嘉賓及民眾齊唱國歌。除升旗典禮外，活動還包括嘉年華遊行、釋放和平鴿、歌舞表演、家鄉美食展等。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、聯邦國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、聯邦國會眾議員劉雲平的代表、聖蓋博市市長丁言愉、亞凱迪亞市副市長鄭博仁、羅省中華會館主席鄺松齡等民選官員和僑胞代表，均到場祝賀。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，雙十升旗典禮自1979年開始連續44年不間斷持續舉辦至今，是每年的標誌性活動之一，讓僑胞有機會可以在海外參與屬於中華民國的慶典。台灣是一個民主國家，人民都享有自由選擇的權利，可以在民主的環境中生活，我們應該珍惜這個華人民主政權。今年以來，台海兩岸關係緊張，我們呼籲和平捍衛民主，希望有一天，全球的華人都能享受到自由民主的生活。

典禮上，經文處處長黃敏境表示，參加慶祝中華民國誕生的國慶活動，代表著對華人世界裡唯一完全自由民主國家的堅定支持，台灣的自由民主制度也是全球華人世界的驕傲與希望所在。目前台灣和美國的緊密關係是自1979年以來最好的狀態，兩國之間的交流也愈發緊密。台積電在亞利桑納州鳳凰城歷史性的120億元投資是兩國經貿、科技和工業關係發展的典範。亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）率團訪台時特別表示，台灣是一個非常重要的合作夥伴，所以他要恢復亞利桑納州在台北設立亞利桑那州的對外貿易辦事處。

黃敏境也指出，今年是很特別的一年，兩岸關係空前緊張，特別是在聯邦眾院議長佩洛西訪台（Nancy Pelosi）期間，中國解放軍對台軍演強度及規模堪稱史無前例。有人認為兩岸只要簽署一紙和平協議就能解決問題，但絕不會這麼簡單。台灣面對的是一次次撕毀協議的中共政權，香港一國兩制的失敗就是對此的印證。中華民國不是任何黨派的專利，而是屬於全體中華民國的人民，屬於支持這個體制的僑胞。自由民主的可貴之處，就是人民有選擇的自由，可以決定自己國家的未來。在中華民國國慶之際，經文處同時呼籲中國應大步改革，推行自由民主。

升旗儀式。（本報記者/攝影）
升旗儀式。（本報記者/攝影）

中華民國 華人 加州

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