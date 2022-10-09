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小心銀行提存機被安裝讀卡機 南加近日破獲2起

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小心銀行提存機被安裝讀卡機和攝相頭 南加近日破獲2起

本報記者/洛杉磯即時報導
聖伯納汀諾市警局公布賊兒安裝的讀卡儀器（skimmer device）。（聖伯納汀諾市警局臉書）
聖伯納汀諾市警局公布賊兒安裝的讀卡儀器（skimmer device）。（聖伯納汀諾市警局臉書）

南加內陸的聖伯納汀諾市（San Bernardino ）一家銀行，10月6日早上發現兩名潛在竊賊在該行的  ATM 自動提存機安裝讀取信用卡資訊的設備後，警告公眾留意。無獨有偶，橙縣園林市的一家銀行9月下旬也遇到類似事件。

聖伯納汀諾市警方在推特上說， 6日  ，警方在接獲報案後，前往高地東街 (E. Highland Ave.) 2011號的美國銀行（Bank of America）。當時的實時監控畫面顯示，嫌疑人安裝了一個讀卡機和一個攝像頭。其中一名男嫌在ATM機器附近被捕，但警方未透露另一人發生了什麼事。

警方在現場發現一個針孔攝像頭，隱藏在一個看起來像通常在 ATM 上發現的貼紙中，還有一個用於捕獲信用提存卡信息的設備。

警方鼓勵居民在使用 ATM 機器時要小心，並在輸入帳戶密碼（ PIN）時始終蓋住鍵盤。

上個月的 9 月 22 日  ，橙縣園林市(Garden Grove)警方也在境內布魯克斯街（Brookhurst Street）13900號街區的另一家美國銀行，遇到非常相似的情況。當時警方逮捕了兩名嫌犯，分別是22 歲的臨時居民 Remus Virtan， 和 55 歲的洛杉磯居民 Ion Ionita 。

園林市警局當時指出一些提示，以確保消費者的財務免受侵害。園林市警局發言人霍洛威(Willie Holloway)指出，如果提存卡沒有順利插入或在彈出時卡住，這可能表明有人正在使用讀卡機。此時應該尋找隱藏在ATM自動提存機周圍的小型攝像機等可以記錄他們活動的物品。 當然消費者會看到ATM 的監控攝像頭，但讀卡機的攝像頭將安裝在外部，並且更難發現。

「為了保護自己免受嫌犯安裝的攝像頭的傷害，請在輸入密碼時用一隻手遮住另一隻手」。

同樣值得關注的是，也要小心有人從你的肩膀上看過去，因為如果對方是歹徒，並帶有音頻功能的攝像頭，一旦你大聲說出你的密碼時，它就會記錄下你的密碼。

橙縣 信用卡 南加

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