影/洛縣華人區公寓樓深夜大火被摧毀 疑是人為

亞凱迪亞市10月8日晚發生一起重大火災。（記者邵敏／攝影）

南加 洛杉磯縣華人 聚集城市亞凱迪亞 市（Arcadia），10月8日（周六）晚發生一起重大火災，附近多名華人居民目睹熊熊大火就在家附近燃燒，60多名消防員參與滅火。據悉，這是亞市中心一幢處於空置狀態的商住兩用的綜合公寓大樓，火災原因有可能是人為引起。

視頻來源：記者邵敏

火災發生的具體地點位於亞市惠勒大街（ Wheeler Ave）128 號，靠近杭廷頓大道（Huntington Drive）和一街（First Ave），周圍有眾多華裔商家和居民。

華人張女士就住在火災發生地不遠處的公寓樓，據她陳述，8日晚10時左右，她看到對面大樓突然濃煙滾滾，直沖天空，一家人都聞到強烈的煙火味，多輛消防車迅速趕到現場，整體馬路被封堵。張女士說：「火勢看上去非常大，來了很多消防員，消防車一直停到我家樓下。」多名華人居民表示，在家中看到不遠處煙霧沖天，當晚直升飛機一直在空中盤旋，直到很晚才離去。

9日上午，本報記者趕到現場時，四五名調查人員仍在現場勘查火災造成的損失，以及火災原因。據現場工作人員介紹，發生火災的是一幢商業、居民共用的綜合樓。有媒體指出，這是一幢目前處於空置狀態的建築物。警戒線將周圍地區都攔截起來，從外圍無法看到內部損壞的具體情況，地面上留有眾多燃燒後的灰燼。

據悉，火災發生當晚，約有 60 名消防員與大火搏鬥了幾個小時，才將其控制住。當局表示，消防員遇到了強烈的火焰和煙霧。 KTLA的報導指出，這是一幢空置建築物，公用設施已被關閉，因此調查人員指出火災很有可能是人為引起。目前沒有人員傷亡報告。