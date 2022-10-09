南加河濱縣莽父載幼子酒駕出車禍 兒未繫安全帶

22 歲的駕駛人菲利克斯(Alexander Felix)面臨酒後駕駛和危害兒童的重罪指控。（河濱縣警局官網）

一名住在南加 河濱縣科切拉 (Coachella)的男子，10月9日（週日）凌晨因涉嫌酒後駕駛被捕，他的車輛撞上燈柱和柵欄。當局說，事故發生時，該男子兩歲的兒子坐在車內未繫安全帶，被送往醫院。

據河濱縣警局稱，事故發生在當天清晨12 點 35 分左右，地點在科切拉的泰勒街(Tyler Street) 和 53 大道( Avenue 53)交叉口附近。當警員到達現場時，發現 22 歲的駕駛人菲利克斯(Alexander Felix)。菲利克斯的兒子在車禍 中受輕傷，被送往附近醫院。

警局發言人說，男孩在車禍發生時沒有綁安全帶。菲利克斯於是被捕，並被關押在印第奧(Indio) 的貝努瓦拘留中心( John Benoit Detention Center) ，面臨酒後駕駛和危害兒童的重罪指控。該起車禍沒有其他人受傷的報告。

警方鼓勵任何任有與車禍有關的信息，致電 760-863-8990 聯繫河濱縣警局Thermal 分局，或可撥打 Valley Crime Stoppers滅罪熱線 760-341-7867， 提供匿名線索。