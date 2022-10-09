洛縣華人就這樣偷走另一華人院裡的自行車 監控全錄

視頻記錄下了這名男子的偷盜過程。（王女士提供）

在美國，汽車 常常是盜賊犯案的對象，盜賊常常砸車窗偷車內物品或卸走車輪胎、催化轉換器來變賣為錢。隨著治安每況愈下，近日連自行車都成為被偷的對象；民眾放在住家外面的自行車，一不留神就被偷走。住在華人 聚居的洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的王女士，近日放在院子裡的自行車就不翼而飛，一查看監控，發現盜賊是一名華人，對方趁著夜黑風高，將自行車偷走。

視頻來源:王女士/記者王若然後製

蒙市居民王女士介紹說，事情發生在9月29日，她發現平日放在院子裡的自行車不見了。她平時都會把自行車靠放在院子裡，從沒想過會有人偷，結果一查監控，竟發現有人趁半夜潛入自己院子作案。

根據王女士提供的監控，當天凌晨約5時，一名男子行走在路上，走到王女士家大門時停了下來。這名男子上身穿黑色短袖，下身穿淺色短褲，身材中等，王女士認為該名男子就是華人，說他打扮得很乾淨，完全不像不法分子。這名男子在王女士家門口左右張望兩下，通過大門的縫隙，躋身進入院子，直接走向院子中央停放的自行車。

只見這名男子躡手躡腳地靠近自行車，在確定周圍沒人後，迅速將自行車抬起扛走。在從大門出去時，他扛起自行車，很小心的不發出一點聲音，就這樣，他快步的消失在監控畫面中。

王女士查看監控後非常氣憤，她想要曝光這名盜賊讓附近華人小心。另王女士哭笑不得的是，盜賊偷走的是一個殘缺的自行車。她說，當天汽車駛入院子時，剛好不小心壓到自行車輪子，她就卸下前輪想第二天修一修。因此自行車被盜時，是沒有前輪的。她想不通，為何這樣殘破的自行車都有人偷。

不過王女士又說，小偷似乎也很「識貨」，這輛運動型的自行車售價800多元，加稅近千元，因此她還是很心疼。不單因為價錢，她說，每天晚上喜歡騎著這輛小自行車在社區轉幾圈，鍛鍊身體，現在心愛的小自行車竟然被偷了，讓她很難過。王女士在蒙市居住快十年，第一次遇到這樣的盜竊事，讓她感慨如今治安越來越差。

除了蒙市，近來聖蓋博 谷多個城市都有華人反應自行車失竊。例如本報之前報導過一位王阿姨丟過三次自行車。其中一輛價值3000元。還有一輛失竊後一周被找回，回來後不到一天又被偷走。以治安狀況良好著稱的爾灣市（Irvine），近日有華人留學生家的車庫被撬開，裡面價值2000多的自行車，以及價值1萬多元的Toyota 4runner SUV車被盜走。