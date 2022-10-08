橋牌賽書畫展台語歌 南加僑界慶雙十多姿多彩
南加州僑民8日以橋牌賽、書畫展、臺語歌唱音樂欣賞會等多種文娛形式慶祝雙十國慶。
包括南加州第三届國慶杯橋牌校際邀請賽，美國中華藝術學會慶祝中華民國111周年國慶及秋季聯展、2022首届寶島歌謠和台灣文化臺語歌音樂欣賞會，當天在洛杉磯華僑文教中心分場舉行，來自南加州各地的橋牌高手，書畫名家和歌唱愛好者歡聚一堂，共襄盛舉。
由南加州成功大學校友會主辦，南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計師研究發展基金會和北美華人會計師協會合辦的國慶杯橋牌邀請賽，首先拉開當天系列慶祝活動序幕，近百位橋牌高手同臺競技。駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境以「高手雲集，神機妙算」表達祝賀。
活動召集人、聖瑪利諾前市長孫國泰在開幕致辭中表示，南加成功大學校友會先後舉辦八次橋牌比賽，規模年勝一年。他感謝活動籌委會的辛苦付出和牌友踴躍參與支持。他表示，橋牌比賽不是要擊敗別人，而是對自我的挑戰和不斷突破，好上更好，做到最好。
本次橋牌賽籌委會主席、前美國國家圖書館委員會委員梁建文打橋牌已有20年。她表示，多數華人都是大學開始學習橋牌，但因爲上班忙碌，養兒育女，到退休時才重拾愛好。她說，華人很聰明，很多人加入美國的ACBl。ACBI有很多活動和比賽，全國性比賽每年三次。南加州本地很多牌友則是參加本地俱樂部打牌，很多牌友找到自己的隊友，慢慢培養默契，現在華人在全國賽中獲得名次，當天就是參加全國橋牌賽獲得第二名的隊伍。
梁建文特別提到，美國橋牌手比較老年化，年輕人打橋牌不宜入門，需要花一點時間，但現在中國大陸年輕人的橋牌普及、水平提高神速，在美國的橋牌比賽上有非常亮眼的表現。她表示，美國橋牌主要有自然式、二蓋一、精準式三種，來自中國大陸的牌友九成打精準式，比美國的二蓋一更加注重細節。來自各地的愛好者以牌交友，相互切磋，非常有意思。
來自中國大陸的資深地產經紀阮秉森表示，他就是在大學時學習橋牌，工作後也打橋牌，但來美後忙於工作，養家糊口。在孩子進入常春藤名校後，自己的生活節奏逐漸放慢，橋牌也重新拿起來。現在每星期至少打三次，尤其在邏輯推理、概率分析、相互配合和秘密信號處理等方面，很鍛煉腦力，很有趣。
橋友們表示，橋牌變化多端，越打越有趣，前一天可以獲得70%的高分，獲得旁人要求合影的榮譽，但第二天也可能被別人打到最低，這就是橋牌的魅力。拿到一手好牌不一定能贏，一手爛牌也不一定輸，除了經驗、智慧、策略等等，還需要一點運氣。強中還有强中手，但高手也可能遇到新手而受騙或亂了陣脚，所以永遠需要努力和學習，
當天的參賽隊伍包括：成功大學、輔仁大學、東海大學、中國文化大學校以及南加州中文學校聯合會代表隊等，南加州中國大專院校聯合會派出ABC三支代表隊參加比賽，他們中有多次在全美和國際橋牌賽中獲得名次的高手，也有幾十年經驗的老手。
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