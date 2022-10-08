羅省中華會館雙十國慶遊行百花齊放

黃敏境處長與夫人等向遊行隊伍致意。（本報記者／攝影）

羅省中華會館8日在華埠舉行了盛大的雙十國慶活動，慶祝中華民國 建國111年。當天的活動上，有32支社團隊伍參加了遊行 ，遊行隊伍各具特色，帶了不一樣的表演，引來眾多民眾駐足觀賞。

影音：本報記者

遊行隊伍於上午10時在百老匯 大街的Bernard街交界口集合，沿著百老匯大街從 Bernard 遊行至College街。大街上點綴著美國國旗和中華民國國旗，還有巨大的「慶祝中華民國雙十國慶」橫幅，節日氛圍濃厚。

最先走來的是各個政要、僑團首領的隊伍。由中華孔教學校學生扛舉慶祝中國民國111周年的大旗走在遊行隊伍的最前面，接著中華會館四位首長、經文處黃敏境處長等隊伍走過。接下來是中華聯合旗隊、中山女高旗隊，中華民國大國旗走過，旗手英姿颯爽，隊伍整齊劃一。此外還有經文處、羅省中華會館理監事及僑團首長隊伍走過。

接下來是各大僑團的遊行隊伍，每個遊行隊伍各具特色。羅省名義軒瑞獅團在一陣鑼鼓聲震天中表演了舞獅，還有三太子遊行，台灣文化味道濃郁。由許希聖帶領的台大舞龍隊帶來精彩舞龍表演，迎來觀眾的一陣陣掌聲。蒙特利公園市Mark Keppel高中鼓樂隊陣容龐大，鼓樂聲震天，很有氣勢。